Comentario Zeta

Carlos Z, Cadena

El Ripley de la historia: Sublevación y motín en Tapachula de haitianos

En un acto sin precedente en la historia en las cuatro trasformaciones con que se identifica al país, y en los casi 200 años que lleva Chiapas de haberse anexado –federalizado- a México se había observado una insurrección, levantamiento revuelta o motín de miles de extranjeros asentados en un solo lugar en toda la república mexicana, como es el caso ayer de Tapachula, Chiapas, que originó pánico y sobresaltos de la población porque aparte de la sublevación extranjera en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los miles de Haitianos de la plancha de concreto del Estado Olímpico se dirigieron a bloquear la carretera que conduce del Aeropuerto Internacional y Puerto Chiapas a la ciudad de Tapachula.

Fue tal el enfurecimiento y desesperación de los extranjeros de color, que abofetearon y lanzaron golpes a conductores que iban en sus automóviles en ese momento, y otros les taparon el paso violentamente para que ya no transitaran por ese importante tramo carretero. La postal de la rebelión fue preocupante para los habitantes que se circunscriben a esa ciudad de la Costa de Chiapas, ante los gritos y alaridos de los migrantes haitianos que exigían sus papeles migratorios denunciando que el INM y la COMAR, los vienen engañando cotidianamente lo que provocó que se llegara a este tipo de manifestaciones extranjeras en México, sin precedentes y que, en la ciudad de México, parece no importarles.

La crisis migratoria y humanitaria ya llego a su máxima clímax en la frontera sur de México, y si ahora el gobierno del Presidente López Obrador, no lo entiende y digiere así , y sigue considerando a Chiapas una cárcel gigante, “corral de migrantes” o una sala de espera de meses, para que reciban sus papeles migratorios las decenas de miles de personas de otros países que se encuentran asentados en Tapachula, podría convertirse en una desdicha de pronósticos reservados y más cuando se detectaron gente del mismo color que prometían meterse a los negocios y comercios de la ciudad pensando en una sublevación más agresiva.

Una postal inédita de la muchedumbre y aglomeración haitiana, una población de color que ha sido pisoteada y maltratada en sus derechos humanos como si no fueran seres humanos, y lo peor que la gente se queda sin dinero en Tapachula y tiene que salir a buscar el alimento de su familia porque no todos llevan el mismo capital financiero que patrocina sus viajes desde el mismo Haití y otros países de Sudamérica como Brasil, y Argentina, sin embargo la cortina de hierro que le ha puesto México, es ofensiva, violenta y deshumanizante.

La ultima postal de gente de color –negros- en sublevaciones e insurrecciones fue hace 51 años en los Estados Unidos, cuando el defensor de los derechos civiles de los negros, Martin Luther King, en plena época de segregación racial: blancos y negros eran tratados de forma distinta simplemente por el color de su piel. Por aquel entonces, la población afroamericana tenía menos derechos que la población blanca: no podían votar, no podían sentarse al lado de gente blanca en autobuses y restaurantes, iban a escuelas separadas, cobraban menos que los trabajadores blancos y no podían ocupar cargos directivos, por ejemplo. Sin embargo, la discriminación y los prejuicios raciales se mantuvieron durante décadas. Incluso hoy, los conflictos raciales son un problema en Estados Unidos.

Chiapas y Tapachula pareciera que no le importa a la cuarta trasformación federal y no se trata de desdibujar o satanizar, pero nos han tratado con la punta del zapato a los chiapanecos, porque no hay apoyo federal para la gente de Tapachula, la mexicana, que sigue sufriendo las embestidas de muchedumbres y éxodos migratorio, porque se van cinco o seis mil extranjeros saliendo desde Tapachula y solamente pasan unos días y la ciudad se vuelve a rellenar de migrantes que siguen entrando ilegalmente a México por el rio Suchiate sin que nadie les diga absolutamente nada. A todo el extranjero que entran ilegalmente, pue hay que darle servicios públicos y salud por la pandemia, pero no hay nada de nada, los Tapachultecos vivirán siempre con el Jesús en la boca.

El peligro sigue acechando ante una rebelión extranjera en Tapachula, a la gente de Haití se le vio muy enfurecida y arrebatada. Cuidado Presidente López Obrador, es un caso serio el fenómeno migratorio de la frontera sur.

Congreso de Chiapas acata resolutivo, y va por las seis elecciones municipales que faltan.

Ante la controversia popular que se venía arrastrando con la formación de seis consejos municipales en Chiapas que de un plumazo y faltando una hora para dejar el cargo, diputados locales de la Comisión Permanente de la pasada 67 legislatura asestaron perversamente a la democracia en Chiapas, el Presidente de la Junta de Coordinación Política Yamil Melgar Bravo, fue tajante al señalar que el Congreso del Estado atenderá las determinaciones que el Tribunal Electoral establece en el tema de los concejos municipales de: Emiliano Zapata, El Parral, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza.

Dijo Melgar Bravo, que el evento municipal de los seis consejos se realizará acatando la resolución y cumpliendo -en tiempo y forma- con los plazos que se hayan fijado de acuerdo al marco jurídico que nos rige se determinó que el Congreso local tiene que convocar a nuevas elecciones y que se trabajara en el ámbito de nuestra competencia, por lo que la organización del proceso electoral es Facultad del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Al Poder Legislativo corresponderá determinar la fecha del inicio del proceso y el de la jornada electoral con base a las consultas que se hagan a las autoridades electorales y los propios organismos electorales, determinar los plazos y fechas para las demás actividades (registro de candidatos, convenios de coalición y candidaturas comunes, campañas, etc.)

“Desde el Congreso del Estado ayudamos a construir democracia, donde las controversias pasadas no se conviertan en un lastre, sino en oportunidad de lograr un ambiente de paz”, refrendó Melgar Bravo.

MORENA señala que apoyara que se fortalezca la participación democrática.

Por su parte MORENA nacional y estatal, lanzo un manifiesto a la opinión pública donde advierte que ante la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Electoral de Chiapas, donde instruye a la realización de elecciones extraordinarias en los municipios de Emiliano Zapata, El Parral, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, en Morena vamos a colaborar para que todo el proceso se dé en paz, cumpliendo el marco legal y construyendo una democracia participativa efectiva. Hacemos un llamado a los Partidos Políticos para que, entre las dirigencias y militancia hagamos posible una jornada ejemplar.

Morena tiene la convicción de que Emiliano Zapata, El Parral, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza pueden vivir un avance democrático si entre todos colaboramos para que la elección se lleve a cabo ajena a confrontaciones que no construyen ni solucionan los problemas del Pueblo. (Texto resumido)