Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El sacamuelas ya apesta a difunto putrefacto en el SUICOBACH: Cobachenses

• Señor gobernador en el SUICOBACH, ya estamos hartos de los malos manejos de los recursos de los trabajadores del COBACH, que el Sacamuelas Víctor Pinot, ha estado haciendo durante muchos años: cobachenses

Continuamos luchando contra la anarquía, la corrupción, el nepotismo y el feudo que el corrupto remedo de dirigente del Sindicato único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) conocido como Víctor Pinot, ha sembrado por varios años en nuestro sindicato, manifestaron trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, al mismo tiempo subrayaron, Nuestra lucha es por la igualdad, por la democracia, por la transparencia, por los derechos de la base trabajadora dentro del marco jurídico de la ley, para rescatar a nuestro gremio de las sucias y perversas acciones que durante años ha llevado a cabo el remedo de líder del SUICOBACH, el sacamuelas conocido como Víctor Pinot. Para nadie es un secreto, agregaron, la galopante corrupción e impunidad que por muchos años ha realizado el corrupto “saca muelas” conocido como Víctor Pinot, indicaron. Así mismo señalaron que, “estamos encabezando una lucha con el fin de que los demás trabajadores que se han visto agraviados y lesionados en sus derechos laborales y sindicales se unan a nosotros, esta es una lucha legal que lo sepa el gobernador y la secretaria de educación a quien supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le debió haber pasado acuse de recibo sobre la denuncia que se le hizo en una de sus conferencias mañaneras. Sin embargo, agregaron vemos que la secretaria de educación en la entidad, la dirección general y el gobernador al parecer, no han querido actuar desoyendo al presidente AMLO, y al parecer no entienden la plataforma esencial y política de la 4ª. T, al soslayar los actos de ingobernabilidad que provoca el sacamuelas Víctor Pinot al haber bloqueado carreteras con el objetivo de chantajear y presionar a las autoridades correspondientes y poder permanecer en el poder del sindicato de colegio de bachilleres. El torpe seudolíder del SUICOBACH, -dijeron los cobachenses- se siente protegido por su hermanastro el magistrado “vitalicio” conocido como el acumulador, ya que según dicen, el gobernador no puede hacerle nada y por esa razón el sacamuelas hace de las suyas y busca perpetuarse en su feudo que creo en el SUICOBACH. El sacamuelas se aferra a no perder su mina de oro, pero nosotros no permitiremos que se salga con la suya, pese a que se aferre actuando con sucias y perversas artimañas para presionar a las autoridades del Cobach y con ello seguir gozando de canonjías y prebendas el gobernador Rutilio Escandón debe entender que el sacamuelas apesta a un difunto putrefacto en el SUICOBACH y debe actuar en consecuencia por todo el daño que le ha hecho a nuestro sindicato y los trabajadores del COBACH, asentaron. También comentaron los cobachenses que el saca muelas a través de la corrupción ha logrado a lo largo de su periodo sindical, fortuna, bienes inmuebles, vehículos ultimo modelos cuando antes andaba en bicicleta búfalo, viajes al extranjero, cuando antes solo puerto Madero alcanzaba a conocer, todo esto lo logra el sacamuelas a través de las múltiples transas y triquiñuelas que ha realizado mediante un liderazgo que ya no funciona en tiempos de la 4T. Subrayó de igual forma los trabajadores del colegio de bachilleres que, De todos es sabido las múltiples transas y actos de corrupción, así como nepotismo que el saca muelas Víctor Pinot ha realizado al frente de su feudo sindical, hoy en día al saber que ya es un adefesio putrefacto trata a toda costa de perpetuarse en el poder, pero la base trabajadora ya dio cuenta de sus fechorías y corruptelas. El gobernador debe estar consiente que los tiempos del sacamuelas ya terminaron y que cada día se le desvanece su imagen corrupta al grado de apestar como difunto putrefacto en el SUICOBACB, pero, -dijeron- el saca muelas trata a toda costa de presionar a las autoridades para sostener un “liderazgo”, endeble, estático, acabado que apesta a cadáver putrefacto, -comentaron- el gobernador debe estar sabedor que el sacamuelas, a través del liderazgo ha logrado beneficios de manera personal, así como para gran parte de su familia, sus allegados, compadres, “amiguitas” y párele de contar, por el cual debe ser investigado. En ese mismo orden de situaciones los cobachenses argumentaron que el sacamuelas ha explotado y exprimido hasta lo máximo

ese liderazgo con el cual ha logrado hacer fortuna, toda vez que cuando el sacamuelas llego al SUICOBACH lo hizo con una mano atrás y otra adelante ya que su taller de saca muelas no le daba para contar con mocasines, más que solo andar en chanclas de las conocidas como pata de gallo. El sacamuelas sabe que apesta a como una cloaca putrefacta, que hoy en día su seudo liderazgo se sostiene con hilos a punto de caerse. Para nadie es un secreto que el sacamuelas Víctor Pinot con la complicidad de sus incondicionales pretende seguir explotando ese liderazgo que lo ha convertido en su mina de oro, sin. Embrago, en esta ocasión el corrupto y sinvergüenza remedo de dirigente ve que su reelección se desvanece como las cenizas en el aire, porque la base trabajadora ya se quitó las vendas de los ojos, y lo han desconocido, al igual que las autoridades de la secretaria del trabajo. Pero, adujeron, el ambicioso y perverso “intento” de líder insiste en continuar al frente del SUICOBACH, pese que, tanto las autoridades laborales, como la secretaría del Trabajo y de la misma dirección general del Cobach, ya lo desconocieron, así como la gran mayoría de sindicalizados el sacamuelas hace su lucha por seguir explotado a nuestro sindicato. Más adelante indicaron que la base trabajadora pide y exige al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a al fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández, una vez que se han acreditado las múltiples irregularidades en el manejo de los dineros de los trabajadores, y delitos como el de nepotismo, y con la documentación sustentada soporte el menoscabo en sus recursos económicos que haya sufrido las racas del Suicobach para acceder al ejercicio de la acción penal correspondiente y estar en posibilidad de realizar la cuantificación de la reparación del daño al sindicato, toda vez que el sacamuelas Pinot dejó de tener la representación sindical en asamblea del 21 de abril del 2020. Al final acotaron Señor gobernador, entiéndalo bien la mayoría de los trabajadores del COBACH, albergados en el SUICOBACH, ya estamos hartos de los malos manejos de los recursos de los trabajadores sindicalistas que Víctor Pinot, el Sacamuelas ha estado haciendo durante muchos años al frente del SUICOBACH…sin comentarios

NO MAS DESIGUALDAD EN CHIAPAS: EMILIO SALAZAR

Emilio Salazar candidato a diputado federal por la alianza Va Por México, señaló: “Tenemos que acabar con la desigualdad de nuestra ciudad. No pueden existir colonias de primera y de segunda, todas deberían contar con servicios básicos y accesos dignos. así mismo más adelante enuncio Salazar Farías que, me comprometo que desde el congreso de la unión vamos a gestionar más recursos para la obra pública de nuestra capital chiapaneca. En otro orden de situaciones el abanderado a la diputación federal por la alianza Va Por México agregó que, Al menos un millón de pequeñas empresas se perdieron en el último año por la pandemia; mi propuesta es crear un fondo de rescate para los micro negocios, y asegurar así los empleos de los que depende el sustento de miles de familias. Al final acoto, Escucho a la gente, y sé que la economía es una de sus principales preocupaciones. Sin dinero, la desesperanza y la violencia crecen; mi compromiso es trabajar para que esta realidad mejore…ver para comentar

FGJE FIRMA ACUERDO DE CONVIVENCIA POLÍTICA Y COMPROMISO DE DENUNCIA

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, encabezó la firma del “Acuerdo de Convivencia Política y Compromiso de Denuncia”, con los dirigentes de los partidos políticos nacionales y locales acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En el marco del Proceso Local Ordinario 2021, luego de informar lo anterior esa representación jurídica indicó que el Fiscal Electoral, Ernesto López Hernández, ha sido en representación del Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, para realizar la firma de ese acuerdo, que tiene como objetivo que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2021, los partidos políticos, en cada una de las actividades y etapas, se conduzcan con civilidad y en estricto apego a las leyes, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. En ese sentido señalaron que la Fiscalía Electoral, reafirma con ese acuerdo, el compromiso como órgano ministerial de la Fiscalía General del Estado, para hacer respetar la ley, prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales, con el fin de que el proceso electoral se desarrolle en cada una de sus etapas, en un ambiente de convivencia política, pacífica y respetuosa, dentro del marco de la legalidad…sin comentarios…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK