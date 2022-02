El verdadero reconocimiento a Don Patro

Letras Desnudas

Uno de los grandes placeres de mi trabajo es la posibilidad de hablar de personajes que con su inteligencia, entrega y profesionalismo han hecho contribuciones de gran impacto social. Esta ocasión, por desgracia, no será así.

Me parece que fue no sólo un error, sino un portentoso despropósito que el gobierno de Tuxtla Gutiérrez le entregara la Medalla al Mérito Ciudadano “Joaquín Miguel Gutiérrez” al exgobernador Patrocinio González Blanco Garrido.

Se entiende que dicho reconocimiento, instaurado en 2019 y cuyo primer honrado fue don Jesús Cancino Casahonda, tiene el propósito de homenajear a personajes ilustres que realizaron grandes aportaciones a la sociedad tuxtleca. Pero ¿cuáles son las aportaciones de Patrocinio?

Porque el hecho de que un gobernante construya parques u hospitales, no tiene nada de meritorio, sobre todo cuando es su responsabilidad realizarlas como parte de su deber. Por supuesto, se le agradece que esté utilizando los recursos del pueblo para el bien común. Pero de eso a haberle entregado este honor a don Patrocinio por construir el Centro de Convenciones, el Parque de la Marimba, entre otras obras, fue como aplaudirle a un empleado por realizar el trabajo por el que se le está pagando.

Algo muy diferente fue cuando el Ayuntamiento capitalino le entregó esa misma distinción a la familia Anzueto Moguel que, con su disciplina, dedicación, años de esfuerzo continuo, han fomentado el deporte entre la niñez y juventud chiapaneca y ellos mismos han puesto en alto el nombre de Tuxtla y de Chiapas en distintas competencias de natación tanto nacionales como internacionales.

También cuando se la concedieron a la maestra Gilda Rincón Orta, quien ha hecho importantes contribuciones en el ámbito de las artes, específicamente en la música y la literatura infantil. Asimismo, al Dr. Farnán Pavía Farrera, uno de los intelectuales más sólidos del estado cuyos trabajos de investigación en diversos campos científicos han enriquecido la historia y el conocimiento sobre Chiapas.

Pero, insisto, don Patrocinio ¿qué?

¿CUÁLES MÉRITOS?

Don Patrocinio podrá tener una vida muy peculiar. De muchas vivencias, de muchas experiencias en el alto mundo del poder y el dinero. Pudo ser amigo de grandes empresarios, trabajar con personalidades destacadas del medio político, participar en movimientos sociales históricos y haber desempeñado cargos públicos sobresalientes.

Todo eso, no lo discuto, son grandes logros, pero personales. ¿Méritos ciudadanos? De ninguna manera. Que sea hasta el momento el único chiapaneco que ha ocupado la Secretaría de Gobernación no representa ninguno motivo de honra. Tal vez sea, en todo caso, un fruto importante en su carrera política, pero nada más.

Bueno, preguntemos: ¿qué hizo siendo secretario de Gobernación?

Hasta donde se recuerda, nada importante. De lo único que se tiene memoria es que fue despedido después de que –según- le propuso al presidente Carlos Salinas que cometiera genocidio contra los indígenas ligados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa fue la salida que él le sugirió al expresidente para frenar el levantamiento armado que en ese momento estaba eclipsando la entrada del Tratado de Libre Comercio.

¿Cuáles son sus méritos como gobernador de Chiapas? Hasta donde se sabe, no hizo nada por combatir la dispersión social, el analfabetismo y la pobreza. Pues durante su gobierno (1988-1993), Chiapas no obtuvo ningún avance en materia educativa, no se redujo la población en pobreza y pobreza extrema y no hubo acciones por la protección de las clases más desprotegidas de la entidad. Ahí están las cifras oficiales, que no nos dejarán mentir.

Pregunto, ahora, ¿qué mérito puede tener si le robó al pueblo?

Se conoce que antes de que su padre, Salomón González Blanco, fuera destituido vergonzosamente del Gobierno del Estado tras la aparición de la CNTE, el periódico El Día (actual Diario de Chiapas) publicó que su hijo, José Patrocinio González Blanco Garrido, lucraba con los recursos de los chiapanecos.

El rotativo documentó que dichos recursos en lugar de haber estado resguardados en la Tesorería General del Estado, estaban depositados en una cuenta bancaria a plazo fijo, en la modalidad conocida como mesa de dinero, que era controlada por Patrocinio.

Desde ese entonces, el hoy Medalla al Mérito Ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, se conoce como “ladroncinio”.

Otro asunto que también fue revelado por El Día, fueron los actos de corrupción y tráfico de influencias que Patrocino cometió durante su campaña al Senado de la República, mismos que don Jorge Toledo Coutiño cabeceó como nota principal del diario como “Patrocinio: Es el orgullo al nepotismo”.

Esto nunca se lo perdonó a Jorge Toledo. De tal manera, cuando asumió la gubernatura no paró hasta encarcelarlo, de la forma más arbitraria y brutal, y no conforme con eso ordenó que el periódico El Día fuera cerrado. ¿Acaso la represión y la venganza son motivos para rendir honores?

Ese es quizá uno de los casos más insignes de la opresión de Patrocinio contra la prensa, pero no el más despiadado. Hay que recordar que durante su administración tres periodistas, duros críticos a su gobierno, fueron asesinados. Estos eran Roberto Mancilla, Tito Gallegos y Alfredo Córdova Solórzano. Sus casos quedaron impunes.

Bajo su famoso “imperio de la ley”, en los cuatro años que estuvo como gobernador se le acusó de despojar terrenos de manera arbitraria, del asesinato de decenas de campesinos, de perseguir políticos de oposición, de encerrar injustificadamente a sacerdotes, líderes sociales, activistas, periodistas y hasta se habló de que ordenó torturas para sacar confesiones y encarcelar a “chivos expiatorios”.

Esta fue una práctica muy similar a la de Javier Coello Trejo, quien, al igual que él, anda desesperado por obtener sus cinco minutos de notoriedad.

Otro de los casos por los que Patrocinio pasará a la historia son los asesinatos de homosexuales ocurridos durante su gobierno y perpetrados por su jefe de policía, Ignacio Flores Montiel (q.e.p.d.).

Quienes sufrieron esa cruel época, cuentan que a la diez de la noche no estaba permitido andar en las calles, que don Patrocinio había dado la instrucción de disparar a todo aquel que estuviera en los alrededores del parque central, especialmente a personas travestis. Por eso se le acusa de estar detrás del asesinato de al menos 15 homosexuales, hecho que está documentado por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Este evento sucedió justamente después de que Patrocinio fuera supuestamente grabado estando vestido de mujer.

ENTONCES, ¿POR QUÉ?

Después de recordar esto, ¿qué motivos hay para homenajear a Patrocinio González con la medalla al mérito ciudadano?

Si algún mérito puede reconocérsele realmente, es que ha sabido vivir bien del erario, que siendo gobernador del estado utilizó el poder para enriquecer a sus amigos empresarios con dinero público, entre ellos los que están detrás del Hotel Camino Real, Aviacsa y Banco Unión, y que a sus casi noventa años logró que su prepotente hija (Josefa) fuera nombrada, primero, como secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de AMLO y, después, embajadora en el Reino Unido a pesar de haber protagonizado un escándalo al ordenar que un vuelo comercial fuera detenido sólo porque a ella se le hizo tarde.

