Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En México ya no hay destapados para la grande, pero todos se preguntan: ¿Habrá dedazo?

El problema en México, ya no es el destapado Presidencial, sino el dedazo Presidencial, por eso la gran pregunta en “La Mañanera”, sería: ¿Señor Presidente, no hay tapados, ya usted destapo todas las corcholatas y hasta dijo que ya cualquiera puede entrar a la lucha por la Silla Presidencial, definitivamente ya no hay tapados, pero ¿habrá dedazo Presidencial? ¿El Tapado ya no importa Presidente, el dedazo SÍ?

Es una pregunta que tal vez muchos mexicanos se hacen, porque el Presidente López Obrador, primero destapó a seis aspirantes –tres hombres y tres mujeres- Ebrard, Moctezuma y Juan ramo de la Fuete, y por las féminas Sheinbaum, Clouthier y Nahle, después dijo que también entraban en la contienda Presidencial los líderes de los grupos parlamentarios y hasta gobernadores –primero no lo metió, pero aquí ligó Monreal, y ya apenas hace horas dijo que cualquiera puede ser candidato Presidencial. Tres reveses que sobre un tema hace López Obrador desde que nació “La Mañanera” en los dos años y seis meses de gobierno de la cuarta trasformación. Aquí lo importante es que el Presidente Lpo0ez Obrador, si sabe utilizar el revés -para rectificar una acción- y tal vez observemos muchos en los meses siguientes.

Desde Chiapas hasta Baja California, prácticamente se entiende que el “tapado Presidencial” que inventó Porfirio Díaz, el Presidente López Obrador, lo proscribió, pero no porque él lo haya querido, sino porque esos primeros seis nombres que dio, la media docena, levanto movimientos y tendencias inesperados en el país, al grado que Marcelo Ebrard, se destapó personalmente un sábado en una comida de amigos, en la ciudad de México y el lunes en “La Mañanera”, le estaba dando gracias a López Obrador por haberlo considerado en la lista. Pero apareció otro que el mismo lunes en conferencia de prensa no solamente se destapaba, sino marco su línea de que no creía en las encuestas nacionales, y ese fue el Zacatecano Ricardo Monreal, quien, desde el Senado de la República, con sombrero y música norteña lanzó mensajes subliminales al norte de México, de que “ya me toca a mí y ya no hay otra oportunidad”. O es ahora o nunca.

Hay quienes opinan que Claudia Sheinbaum, es la elegida por el afecto Presidencial, y el futuro “manipuleo”, pero hay otros que advierten que Marcelo Ebrard, es el bueno, porque le ha sacado al buey de la barranca a López Obrador, sobre todo en la compra de las vacunas del covid a varios países, y sus relaciones con la potencia mundial y vecino Estados Unidos, pero el nombre del ya destapado Ricardo Monreal, sorprendió a muchos por los afectos y apegos que tuvo en las redes sociales y columnistas nacionales desde diversas partes del país. Considerado un político que ha caminado a ras de tierra también, que conoce perfectamente el sur del país, que le ha aligerado muchas iniciativas de ley al propio Presidente AMLO en el Senado de la República, consideradas las iniciativas de leyes más importantes del país, por el apoyo a los que menos tienen, la situación ha empezado a cambiar, y Monreal se pone el sombrero como candidato para buscar el apoyo de todos los mexicanos. Un personaje que no hay que perderlo de vista. Un activista y revolucionario político, franco, abierto, sincero, llano, que sabe para qué sirve la política y al rato va a estar bailando con marimba chiapaneca y Oaxaqueña, música Veracruzana, Yucateca, y se meterá en cualquier territorio y provincia electoralmente de este país que se llama México, donde se lleva de corbata a Ebrard y Sheinbaum, que perdió el domingo 6 de julio el DF, además que a ambos los atropello el Metro del Distrito federal. Ojo.

¿La encuesta decidirá al próximo Presidente de México: ¿MORENA? Ya dijeron que NO.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha venido adelantando, que, para el proceso electoral del 2024, el candidato presidencial será elegido a través de encuestas como lo ha hecho el partido en las recientes elecciones. “Como siempre lo ha manifestado el presidente López Obrador, en Morena a los candidatos los elige el pueblo; así es y así seguirá siendo. El pasado proceso electoral se comprobó que el mejor instrumento para conocer la opinión de la gente es la encuesta”. Este estribillo se lo recetó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum –Delgado es Ebrarista- y sus estrategas, sin embargo, todavía no había aparecido en el escenario Ricardo Monreal, que primero lo estranguló López Obrador y después lo revivió diciendo que “cualquier líder parlamentario podía ser Presidente de México”.

Monreal: el método de encuesta “está muy desgastado”.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, evitó pronunciarse acerca del método de encuesta del partido para definir al candidato presidencial para las elecciones del 2024; sin embargo, sostuvo que es un ejercicio muy desgastado y cuestionado.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila declaró: «No me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular, sí puedo decirles que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos».

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara Alta criticó que se esté quitando el espacio a cuestiones importantes, y se hable de una sucesión presidencial adelantada. «La nota es la sucesión adelantada, cuando hay otros problemas que la gente está viviendo y que tenemos que buscar la solución a esos problemas», destacó.

Este panorama nacional de Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que han sido protagonistas de “La mañanera” y el más viable candidato Presidencial del otro grupo Ricardo Monreal, sin duda serán protagonistas de un destape Presidencial sin precedentes, porque lo que más van a ser, es “campaña electoral” y aquí el destape Presidencial, fue un equívoco, consideramos que López Obrador “erró el tiro”, y eso de que estarán quietecitos “los destapados” y que México es muy inteligente, y todo ese blablablá, sencillamente será todo lo contrario, los grupos por sustituir a López Obrador, estarán en una arena electoral en esta mitad de sexenio. Sería ingenuo pensar que estarán quietecitos por ejemplo Ebrard o Monreal, el primero “fifí grandote” y el segundo “un pobre prieto liberal-Conservadurista”. Ambos son los más experimentados de todos los destapados de la 4T, se moverán como pez en el agua por todo el país y no necesariamente deben ir ellos a los lugares más diversos del territorio nacional. Serán operadores diestros para crear una estrategia electoral, sin que este el aspirante o candidato. Algo diferente se tiene que hacer.

¿Destapado y dedazo no es lo mismo?

Sin embargo, queda la dignidad y su moral pública del propio Presidente López Obrador, quien es ya el personaje en todo el planeta tierra, que más ha hablado de trasparencia y rendición de cuentas no solamente en cuestiones de economía, sino de moral pública y hasta ha mandado hacer su “biblia moral del servicio público”, o sea no hay otro Presidente de la República en el mundo, que haya hablado tanto de honestidad pública como López Obrador, y esa es la gran pregunta también. López Obrador ya destapó, pero habrá “dedazo Presidencial”, porque el tapado es una cosa, y dedazo es corrupción moral de aquí a la luna. En fin.