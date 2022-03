Investigan el tráfico de ilegales

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Interpol, DEA y FBI, en Chiapas, investigaran tráfico de ilegales

Amigo Lector nos enteramos que a Chiapas han llegado agentes de la DEA, Interpol y FBI, los cuales llevarán a cabo investigaciones sobre el tráfico de ilegales que se da en este territorio del sureste mexicano, todo esto, según se supo, se da a raíz del caso donde el tráiler asesino o volador transportaba a por lo menos unos doscientos ilegales de diversas nacionalidades y que en su mayoría transportaban más personas de nacionalidad guatemalteca. En ese caso donde perdieron la vida hasta el momento por lo menos 55 indocumentados, una empresa televisiva nacional ya dio a conocer un video donde el tractocamión con los indocumentados pasar la caseta de cobro ubicada a la salida de esta capital chiapaneca rumbo a San Cristóbal de las Casas y donde antes de la caseta existe un punto de revisión de migración y agentes de la guardia nacional. Pero más adelante existe un retén de policías estatales y nadie les puso el alto, nadie los frenó los dejaron pasar como Juan a su casa. Para nadie es un secreto que el tráfico de ilegales ha sido un jugoso negocio para una red de complicidades donde toman parte, según se dice, sin conceder, Agentes federales de migración, agencias de viajes, transportistas, cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno y nadie los ha podido frenar. Activistas han denunciado a los ex delegados y delegado actual del Instituto nacional de migración, por delitos entre los que van el de pollerío, (tráfico de ilegales), nepotismo, tráfico de influencias, y párele de contar, sin embrago la Fiscalía general de la república en la ciudad de México, no ha hecho nada al respecto. Luis García Villagrán activista defensor de los derechos humanos denunció a Yadira “N” ex delegada de Migración en Chiapas que según dice el mismo activista cometió delitos graves como el de nepotismo, entre otros más. el mismo García Villagrán denuncio a la ex sub delegada del INAM en Chiapas la tal Paola “R” y hoy premiada como encargada de la delegación federal de esa misma dependencia federal en Chiapas, es decir, a los corruptos la SEGOB los premia en lugar de juzgarlos e investigarlos comenta el activista Luis Rey, así es la nueva política de la 4T. Los agentes gringos no vienen a descubrir el hilo negro, ni a descubrir a quien mato a Jesucristo, remarcó, si todos los hechos están a flor de tierra. El defensor de los derechos humanos de los indocumentados describe que la misma SEGOB debería sacar las manos y darle para adelante a las denuncias que los activistas hemos estado enviando a la FGR en la ciudad de México y lo único que hemos conseguido -dijo el activista Luis Rey- es que nos enviaran amenazas de muerte de parte de funcionarios del INM en Chiapas, así es que si la 4T en realidad quiere exterminar la impunidad, nada les cueste actuar bajo el amparo de la ley y le den seguimiento a las denuncias que hemos hecho, que hemos formulado contra los delegados y ex delegados del instituto nacional de migración en Chiapas y se dejen de populismos falsos y demagógicos, para que esperar que se ahogue el niño y después querer tapar el pozo, acoto…sin comentarios

CANCILLERIA CREA GRUPO DE ACCIÓN INMEDIATA

Relacionado con los hechos del tráiler asesino o el tráiler volador, donde perdieron la vida al menos 55 indocumentados, la Cancillería instalará el Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas, según se supo el anuncio de los cancilleres de México y de Guatemala para combatir las redes de tráfico humano y la trata de personas, responsables de la tragedia de Chiapas, ocurrida el pasado 9 de diciembre, se instalará el Grupo de Acción Inmediata (GAI) con los embajadores de Ecuador, Francisco Carrión Mena; Estados Unidos, Kenneth Salazar; Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores; Honduras, Gerardo Alberto Simón Yerres, y la República Dominicana, María Isabel Castillo Báez. Cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como coordinadora general de ese nuevo Grupo. En tanto que, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, se encargó de presidir la reunión de instalación en la que también participaron el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Bermeja; el coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, y el subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Tagle Marroquín. Es perentorio señalar que nuevo grupo denominado GAI es un mecanismo multidisciplinario ad hoc y de respuesta inmediata que servirá como una mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente. Con ello, se dijo, se facilitará la coordinación entre los países tanto en la investigación criminal como en la atención a las víctimas y a los deudos. De igual forma, el GAI promoverá la revisión de los respectivos marcos jurídicos nacionales para homologar la tipificación de la trata y el tráfico de personas como delitos graves y extraditables. Necesario decir que se designaron puntos focales de las dependencias nacionales competentes, los cuales sostendrán reuniones semanales, iniciando sus trabajos esta misma tarde, a fin de supervisar el desarrollo de las investigaciones y evaluar los resultados de las acciones emprendidas por cada país para combatir este flagelo, facilitando el intercambio de información en tiempo real, con base en las herramientas existentes de cooperación jurídica. Con ese tipo de acciones que ya se emprenderán, México y sus socios refrendan su compromiso para unir esfuerzos a fin de desarticular las operaciones de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos del crimen organizado transnacional; así como para garantizar la prevención y no repetición de sucesos similares…ver para comentar

SENADORES PEDIRAN QUE COMPAREZCA ELTITULAR DEL INM DE LA SEGOB…

Luego de dar a conocer que el senado de México o instancia legislativa llamará a comparecer al comisionado presidente del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y a los funcionarios públicos responsables en la materia, por la muerte de 55 migrantes y al menos 100 personas lesionadas al volcar un camión en Chiapas, El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que no puede dejarse simplemente que pase un acontecimiento como ése, que representa una desgracia humana, por lo que se tienen que exigir las investigaciones y deslindar responsabilidades. “¿Qué complicidades hay que provocaron este lamentable accidente, -aduce- que se convirtió en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo por las circunstancias en las que se desenvolvió?, ¿Quién los llevaba? ¿Qué empresas los trasladaban? ¿A quién contrataron para su traslado?”, cuestionaba el líder de los senadores de Morena. en ese sentido el senador fue claro al remarcar que el Senado de la República actuará con responsabilidad al investigar los hechos, y al mismo tiempo subrayó, que las personas migrantes pobres, que buscan una alternativa de vida, sobre todo en Estados Unidos, están en una travesía peligrosa y que son fácilmente controlados y manipulados por traficantes de personas, ‘coyotes’. Vamos a exigir transparencia y la aplicación con el peso de la ley, caiga quien caiga, acoto…sin comentarios

LOS HUACALEROS, NO QUEREMOS SOBRAS, QUEREMOS OBRAS…

El arquitecto José Antonio Elorza, un profesionista de alta solvencia moral Tapachulteco que ama a su tierra y ex candidato a una diputación, enarbolando la bandera del partido verde Ecologista, luego de señalar en su cuenta de las redes sociales que, Ante las noticias donde se anuncian grandes obras de infraestructura para la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, la pregunta obligada que nos hacemos es: ¿Cuáles son las grandes obras de Tapachula y la Región del Soconusco?, porque en Tapachula necesitamos de esas grandes obras, no obras de relumbrón, señaló que a los tapachultecos nos urge la terminal del Ferrocarril, ampliación de los muelles y escollera de Puerto Chiapas, terminar la carretera costera, ampliación a 4 carriles del Libramiento Sur, recuperar nuestra reserva territorial para un gran Parque industrial, terminación del Parque agroindustrial, etc.. etc… etc… Agregó que, “No olviden que el Soconusco es la zona productiva de Chiapas y que nuestra Frontera es la más importante del Sur-sureste mexicano. ¿Y Ud. qué opina?, termina interrogando el profesionista. En honor a la verdad, lo que el profesionista manifiesta es una cruel realidad, a los tapachultecos se nos trata como chiapanecos de 5ª. Y mexicanos de décima y por eso ya no más “sobras”, lo que se requieren son obras de prioridad y que los alcaldes no estén saludando con el sombrero ajeno, al hacer construir unas cuantas cuadritas con adoquinado mixto, toda vez que esas “Obras” son de la federación, pero como se trata de presumir las ponen como que si ellos las hubieran hecho de sus cuentas, por los huacaleros lo que quieren son OBRAS, no sobras…ver para comentar…Por hoy aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS