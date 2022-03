Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La rehabilitación de la carretera de la Costa de Chiapas, que no sea una llamarada de petate

Pese a más de dos años de su arranque para la rehabilitación y edificación total de la carretera de la Costa de Chiapas, que comprende el tramo de más de 225 kilómetros de Arriaga a Tapachula, será en los próximos días y semanas que se observará la realidad de los resultados sobre el profesionalismo y responsabilidad que mostró la constructora APP-Costa de Chiapas, encargada de la rehabilitación que lamentablemente ocasionara estos trabajos de pavimentación muchos accidentes ocasionando muertes y heridos de gravedad a lo largo de este tiempo que todavía no la terminan y estamos a solamente unos 40 kilómetros –de los 225- para concluirla que es el tramo Mapastepec-Pijijiapan, donde todavía se vive el peligro de muerte porque solamente se utiliza un carril para que transiten los vehículos pesados y particulares.

Estamos a punto de conocer la verdad sobre esta rehabilitación del nuevo pavimento o asfalto, que se utilizó con sus respectivos drenes, porque acaba de arrancar oficialmente la temporada de lluvias, y pondrá a prueba si en efecto esta carretera de la Costa de Chiapas, que es la vialidad que une a México con Centroamérica, se construyó con los productos de ingeniería acorde a una región donde mayormente mente llueve en todo el territorio nacional. Sería muy grave que, dentro de las primeras lluvias intensas en la Costa, aflore el fantasma de la corrupción por no haber hecho un trabajo responsable y garante, porque se trata de una región en México, donde está comprobado que es donde mayor afluencia pluvial hay y eso lo supo y lo sabe la constructora encargada de los trabajos.

Los chiapanecos de la Costa y esto es para los actuales y futuros alcaldes de los municipios costeños, no debemos de aceptar que, si la obra se construyó pesimamente mal, se queden callados, es necesario que cada alcalde asuma su papel, para investigar el tramo carretero que le corresponde, para saber qué tan profesional y responsable se rehabilitó esta prolongada carretera de la Costa de Chiapas. Dejar que de un momento a otro salgan a relucir los baches y cráteres como ocurría en el pasado provocando decenas de muertos debido al mal trabajo hecho, sencillamente hay que denunciar a los dueños de la constructora, que ya mostró el cobre en el primer tramo de construcción que hizo entre Arraiga y Tonalá, a principios del 2020.

No es cualquier cosa, es la seguridad de cada uno de los Costeños que transitan por esta rúa de más de 225 kilómetros, además de miles de transmigrantes que cruzan la vialidad de la costa de Chiapas, y ya no se diga el turismo nacional o estatal que proviene del centro del estado y de otros lugares del país que visitan las playas del Océano Pacifico. En cada municipio debe de haber “vigías y centinelas” para observar cotidianamente si la carretera cumple con las expectativas, porque años atrás, se han creado grandes y peligrosos baches, que hasta que no hay un accidente no lo mandan a tapar el hoyo, así que estamos ante un inminente peligro si esa carretera no se hizo con los estándares que marca la ingeniería moderna porque se trata de un lugar muy pluvial donde la lluvia pega insistentemente fuerte con el pavimento y a vece como rodajas de pastel, salen los pedazos de asfalto coinvirtiendo la vialidad en un queso gruyer.

Así que sea usted un vigilante de su propia seguridad y ojalá se conforme una agrupación social para estar siempre atento a que este en buenas condiciones la carretera de la Costa de Chiapas. Así que está por comenzar la gran prueba de la carretera de la Costa de Chiapas, que, a lo largo de estos dos años y medio, nos ha dejado una estela de muertos, donde ha dejado de existir inclusive artistas de renombre nacional y decenas de familias chiapanecas. Es la hora de cambiar y convertirse en centinelas de la carretera de la Costa de Chiapas.

Es también seguridad para las familias. Ya basta que nos vean la cara, en otros lugares si se cumple con la obra pública federal, en Chiapas nos agarran muchas veces como “mexicanos de segunda”. Ya basta. Exigimos que nos entreguen una carretera moderna y que cumpla con las expectativas de los fenómenos meteorológicos de la Costa de Chiapas. Es por la vida del chiapaneco.

Se firma de Pacto de Civilidad Política en Chiapas. Rumbo a las elecciones electorales del 2021.

(A continuación, algunos párrafos del titular del IEPC-Chiapas, Oswaldo Chacón, en relación a un importante Pacto de Civilidad entre autoridades y partidos políticos en esta frontera sur del país),

“En un acto trascendental para las elecciones locales en Chiapas, en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales y Locales con registro para contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, firmaron el Pacto de Civilidad Política, en el que fungieron como testigos de honor los titulares de los tres Poderes del Estado, el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Óscar Trinidad Palacios y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso José Octavio García Macías; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral Sofía Ruíz Olvera, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Chiapas Arturo de León Loredo y el Fiscal Electoral Ernesto López Hernández. Ante la presencia de la Secretaria General de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez, de las consejeras, consejeros electorales y las representaciones partidistas acreditadas ante el Consejo General del #IEPC.

Se trató de un evento esencialmente republicano. Nos convocó el interés republicano de que el 6 de junio vivamos una auténtica fiesta cívica en nuestra entidad. A través de este acuerdo, los partidos y sus candidaturas se han comprometido a respetar el marco jurídico electoral, a las instituciones y a participar en la vida política sin cometer violaciones a los derechos y a las libertades de la ciudadanía. Las Elecciones sirven para resolver nuestras diferencias políticas por una vía pacífica e institucional. Nuestro estado tiene un enorme reto para impulsar su desarrollo económico y superar sus históricos índices de pobreza. Alcanzar dichas metas requiere que haya estabilidad económica, lo cual es imposible sin que haya estabilidad política. Y para eso sirven las elecciones cuando se realizan de manera libre, auténtica y confiable.

Es de celebrar y destacar la firma de este Pacto. Es la manifestación pública y política de los partidos y de las candidaturas, de no avalar actos al margen de la ley que generen violencia. Por lo contrario, es la manifestación de jugar para abonar a la paz y la estabilidad de nuestros pueblos.

La firma de este acuerdo implica un compromiso político y público de quienes lo suscriben de no traicionar sus cláusulas. Su incumplimiento implica deslealtad a las reglas del juego de la democracia. La sociedad de Chiapas espera que todas y todos estemos a la altura de las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Si todas y todos nos conducimos con mesura, no habrá riesgos para el sano desarrollo de esta contienda electoral. Que el 6 de junio todas y todos refrendemos nuestro compromiso con la democracia y abonemos a la paz”.