Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La tecnología al servicio de la delincuencia

En respuesta a policías asignados a resguardar La Aguililla, el CJNG utilizó drones con explosivos para agredirlos. Una tecnología que no habíamos visto y que pone a México en una situación complicada frente a las amenazas por EU de declarar a cárteles de México “terroristas”. Si bien como lo declaró el Gral. Sandoval, no representan ninguna amenaza para la Seguridad Nacional, sí lo representa para la relación de colaboración entre México y EU en el ámbito de seguridad al declarar al narcotráfico como una amenaza terrorista. La violencia no encuentra tregua, después de la escalada de hechos violentos y la ingobernabilidad en municipios controlados por el crimen, la SSPC Rosa Icela Rodríguez reconoce en la conferencia matutina el alza en todo tipo de delitos. Marzo se convirtió en el mes más letal y violento para las mujeres del que se tenga registro, 2964 homicidios de los cuales 96 son mujeres. Desde el inicio de la presente administración, los índices delictivos se fueron al cielo, la administración morenista en sus apenas dos años de gobierno supera y por mucho los muertos por violencia de pasadas administraciones. Cada mes se registran alarmantes hechos sin que escuchemos cambios estratégicos en el tema de seguridad y es un hecho que seguiremos igual. Para el Presidente no hay hasta ahora signos de que pudiéramos tocar fondo, aunque a los ciudadanos nos parezca que todos los días lo tocamos, basta con ver el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, basado en el número de homicidios por habitante, en donde de las 50 ciudades más violentas del mundo, en 10 de las más violentas 7 son en México, Celaya ocupa el 1er lugar, así como Ensenada, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato y Uruapan. A pesar de ello no hay respuestas, sólo una Secretaria, más ajena y más perdida que el propio Durazo. Sin embargo, en pro de la Seguridad se implementa una ley que implica una amenaza a la identidad, privacidad y seguridad de los ciudadanos, una ley que nos obliga a otorgar nuestros datos biométricos a la autoridad con el argumento de que con ello se limita el delito de extorsión, cuando todos sabemos que quienes nunca darán sus datos son los delincuentes y que encontrarán una nueva forma o tecnología que les permita seguir delinquiendo. Si todos sabemos que de las cárceles salen la mayoría de llamadas, la tecnología debería usarse para evitarlas y tener control y seguimiento de ellas, así como de las cuentas en las que piden depositar, en lugar de correr el riesgo de que nuestra información caiga en manos criminales. Toda la atención mediática está volcada en esta ley, llueven amparos, el subsecretario de SSPC se encarga de explicar y defenderla, mientras tanto cerramos marzo con 95 muertos por día superando al mes de febrero. Toda gira en torno a los 2 años regalados al Ministro Zaldívar para continuar su mandato, mientras tanto el Colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” encuentran una humeante fosa donde se están terminando de calcinar varios cuerpos humanos. Todo gira alrededor de anunciar por encima de la ley programas sociales en la mañanera en plena veda electoral, mientras en Celaya un grupo de delincuentes irrumpen en un hospital para sacar a un herido de bala después de un ataque. Toda gira en torno a defender al toro y a David Monreal de Morena por tocar el trasero de una candidata, mientras en el último mes existieron 4440 denuncias por agresión sexual.

DE IMAGINARIA

La participación de 5 mil personas en el día de la Marihuana se convirtió en un evento con DJ y mucha marihuana. El temor al contagio y a vender públicamente el estupefaciente desapareció, de la misma manera en la que desapareció la SSC de la CDMX desde el desaguisado 8M para el que aún no se tienen respuestas. A pesar de la solicitud del presidente del Senado de evitar la distribución de dicha droga a las afueras del recinto, Harfuch ni siquiera el intento hizo para evitarlo.