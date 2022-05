Puntos Fiscales

Paraísos fiscales

José Luis León Robles

Muy buenos días mis distinguidos lectores de este prestigiado periódico, dejando un tema muy polémico momentáneamente en relación a la sanción del “toro” Félix Salgado Macedonio en dónde el INE le retiró la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, y si, todavía hay mucha tela de donde cortar, falta aún la salsa de la comida. Por otra parte, en el tema de la semana les comentaré en relación a los paraísos fiscales, que son, quienes lo utilizan, un tema sacado por muchos políticos en el fervor de las campañas electorales. Se denomina paraíso fiscal a aquellos países y territorios en el que existe una tributación muy baja o hasta nula en que bajo su propia política de legislación existe una opacidad fiscal y tributaria, esto provoca que diferentes personas establezcan allí su domicilio fiscal y puedan beneficiarse en determinadas ventajas fiscales en las que no podrían disfrutar en su país de origen, puede señalarse además que existen algunas características muy notorias como son: Tributación nula en el que para inversionistas extranjeros sus impuestos son casi nulos o muy bajos, lo que da como resultado una normativa fiscal muy flexible, existe un sistema normativo dual en clara diferencia para inversores extranjeros y residentes, por otra parte también existe la secrecía bancaria, otro punto muy relevante es que los propietarios de las sociedades no figuran en los registros públicos. Cabe Destacar que países como Emirato del Estado de Bahrein, Sultanato de Brunei, Anguilla, Antigua y Barbuda, Islas Caimanes, Islas Cook, República de Dominica, Islas Marianas, Isas de Man, Mauricio, San Vicente y las Granadinas, Islas Turks y Caicos, Reino Hachemita de Jordania, República Libanesa, República de Liberia. La forma de utilizar un paraíso fiscal es diferente dependiendo si se trata de una persona física o una moral, ya que según los estudios llevados a cabo por prominentes fiscalistas las primeras son las que disponen de un mayor capital, muchos de éstos son utilizados para planificar herencias o legados y con ello evitar la doble imposición por herencia, en cambio las sociedades se apegan a la no sujeción al impuesto de beneficios obtenidos por empresas que se constituyen en aquellos países. Los tipos de empresas que más operan en estos lugares lo realizan como sociedades mercantiles registradas bajo las leyes de estos paraísos fiscales, siendo que su constitución es muy sencilla y son utilizados sobre todo para realizar actividades como la exportación. La sociedad holding permite aplazar la imposición sobre dividendos hasta que de alguna forma se transfieren al país de residencia con la sociedad matriz. Si el país en el que se ha creado la sociedad holding no graba los dividendos, estos no tendrán imposiciones siempre y cuando sean reinvertidos en el extranjero. Esta seria de argucia fiscal hace que los países tengan que competir para atraer nuevamente el capital a sus territorios y que el crecimiento económico disminuya, ello conlleva que la carga fiscal se desplaza de los ricos hacía los pobres, siendo perjudicial para aquellos países en vías de desarrollo. A este punto, me imagino que se preguntará aparte de su utilización para escapar del gravamen del fisco o de planeación de las herencias, para que otras estrategias sirve, y ello es relativo para deslocalizar inversiones a través de sistemas circulares, haciendo que las rentas o la plusvalía obtenida en las operaciones quede fuera del poder tributario del país de residencia de la persona que está realizando la operación. También se encuentran como estrategia la conversión de las rentas obtenidas en ganancias de capital, que tienen un tipo de gravamen más bajo y que se llega al punto de no pagarlo siempre y cuando transcurra en un periodo de determinado número de años. Cabe destacar que quienes utilizan este tipo de esquema agresivo de planeación fiscal por lo regular son los políticos en el que se incluyen los diputados, esos mismos que crean y discuten las leyes de nuestro país, algo que no veo que vaya a terminar y aunque nos estén vendiendo que la cuarta transformación tiene como objetivo acabar la corrupción, lo cierto es que desgraciadamente seguimos en lo mismo.

