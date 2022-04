Claudia Sheinbaum

Poder y Dinero

Pruebas Covid, prueba de incompetencia y crimen social

* No hay tests suficientes * No los compró el gobierno * ¿Millones de contagiados? * Faltan medicinas y camas * Emergencia sanitaria nacional * Clúster mueblero de Coahuila Sheinbaum, se hará prueba PCR

Víctor Sánchez Baños

No se trata de una información alarmista. Se trata de información que debemos conocer en su exacta dimensión.

Los medios no somos los responsables de generar esa información, aunque somos los responsables de presentar elementos suficientes a la sociedad para que tome decisiones.

Al momento en que el gobierno no tiene información confiable, entonces los huecos se llenan con rumores. Ane ello, la responsabilidad de los medios es generar información de fuentes confiables y seguras.

En las entrevistas que he hecho a médicos, inmunólogos, así como tras eminencias de México y el mundo, encontramos que lo dicho por la Cuarta Transformación y su vocero Hugo López Gatell, es un alto porcentaje de mentiras o medidas verdades manipuladas con fines ideológicos y políticos.

Esto te lo comento, debido a que las evidencias nos llevan a las siguientes conclusiones actuales:

1.- La variante Ómicron superó la estructura sanitaria del gobierno federal y de muchos gobiernos estatales.

2.- La vacunación ha sido un elemento de supervivencia. Quienes han sido inoculados, en un alto porcentaje sufren una enfermedad devastadora. Incluso el índice de supervivencia es del 97% en promedio.

3.- Los protocolos de medicación no son instrumentados desde la Secretaría de Salud, ni del Consejo de Salubridad que encabeza el Presidente de la República. Simplemente no existen. Esto obliga a los médicos a incurrir a la experiencia y a la información de revistas científicas de algunos de sus pares a nivel mundial. Sin embargo, no hay medicinas autorizadas en elpaís para atacar el covid.

4.- En esta oleada, la cuarta, se ha manejado con fines propagandísticos. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sin el menor conocimiento médico, dijo que difícilmente pegaría al país, la cuarta oleada. No preparó a pesar de las señales mundiales, los hospitales con niveles simulares a los de la cúspide de la pandemia en el año pasado. No fue un fenómeno exclusivo de la capital del país, sino de materialmente todo el país. No importa el origen de los gobiernos. Ya sean de Morena o sus opositores, son iguales de miserables e incompetentes.

5.- Hoy, hay carencia de camas en todo el país. Los casos graves crecen a un ritmo de 20% diario.

6.- Hay carencia de medicamentos, no sólo en los hospitales públicos, sino los privados. No hay abastecimiento necesario debido a la fuerte demanda de enfermos de covid.

7.- Hospitales infantiles públicos y privados, están saturados de niños enfermos. Niños que no fueron vacunados debido a que López Gatell no lo considera necesario. Un crimen contra niños pobres, en especial, que no tienen recursos para enfrentar la enfermedad.

8.- El número de enfermos podría estar en esos momentos en el orden de los 2 o 3 millones de mexicano. La mayoría está en sus casas y no son censados por la Secretaría de Salud. Solo los contagiados y muertos en hospitales públicos, son clasificados. Esto significa que las cifras proporcionadas por el gobierno, son totalmente falsas.

9.- Ante una crisis económica que no deje los recursos fiscales suficientes, los gobiernos federal y estatales, prefieren que las personas enfermen y puedan morir. Por ello, manipulan el semáforo sanitario que ellos mismos inventaron. Todo para tener recursos que se acabaron en sus programas sociales y no sirvieron para comprar medicinas.

10.- Mientras el Presidente López Obrador, batalla contra el Covid, en compañía de varios miembros de su gabinete, la incompetencia de sus subalternos deja en el desamparo a millones de mexicanos.

Lo más grave es que la única estrategia para combatir ese coronavirus es conociendo quienes están enfermos. Para ello se necesitan pruebas y no las compra el gobierno, ya que para ellos gastar es únicamente en conciencias para las próximas elecciones. Lo demás es un “despilfarro”. Eso es un crimen social.

Hoy es Ómicron, mañana serán otras variantes quizá más agresivas de Covid o de otras enfermedades contagiosas, en donde los mexicanos no estamos preparados y somos vulnerables. Mientras un gobierno incompetente, prefiere gastar con fines electorales el dinero que generamos los mexicanos para nuestro bienestar, no para los gobernantes y sus partidos.

PODEROSOS CABALLEROS

BANAMEX, FALTA RESPETO A CLIENTES

Todo hace indicar que los actuales funcionarios en México, de CitiBanamex, fueron sorprendidos por la decisión tomada en Nueva York, de centrar sus operaciones en “clientes institucionales”. Sin dar mayores explicaciones, que un boletín totalmente impreciso, habla una declaración de la directora ejecutiva a nivel mundial de Citi, Jane Fraser, en el sentido que salen de la banca de consumo de México, Asia y Europa. Dicen que de esa manera fortalecen su presencia en los negocios de pagos, créditos y banca minorista en Estados Unidos. Esto significaría que salen de la banca minorista en México. Lo que se sabe es que Citi venderá la marca Banamex, así como la Afore, el acervo cultural, que es muy importante y la banca de consumo en México. En el paquete van incluidas sucursales, cajeros y que no afectaría ninguno de sus clientes. Sin embargo, como una falta de respeto a sus clientes minoristas en México, no dan a conocer cuál será la ruta para quienes tienen inversiones, cuentas y tarjetas en el país. Esas decisiones sólo marcan a una institución que no le importan los pequeños ahorradores. Una decepción.

MARS

LA Z Boy, una empresa dedicada a la fabricación de muebles en la Región Laguna, invertirá 8 millones de dólares en una nueva planta que generará 520 empleos directos. Esa inversión fortalece el Clúster Mueblero de Coahuila, entidad que gobierna Miguel Riquelme.

SHEINBAUM- COVID

Que duro es masticar las palabras que dice un político. La gobernadora Claudia Sheinbaum, había dicho que no era necesario hacerse una prueba PCR para detectar COVID. Si tienes síntomas, dijo, de inmediato aíslate y toma medicamentos. Una pregunta es: ¿tras reunirse con el presidente López Obrador, quien dio positivo a Covid, se hará la prueba? La respuesta fue que espera indicaciones para realizarla. Los políticos derraman demagogia. Saben perfectamente que tienen los recursos, a diferencia del resto de los mexicanos (pobres y ricos), para hacerse pruebas y adquirir “cocteles” potentes para combatir casos de extrema enfermedad derivada de ese coronavirus. Esos cocteles que cuestan entre 150 mil y 250 mil dólares (lo de una casa de interés medio), lo adquieren políticos como Donald Trump y el mismo AMLO. En fin, vemos desigualdades en el trato de los potentados que forman la alta burocracia y los vulgares ciudadanos que no tenemos acceso a esos manjares del poder.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MODELO

Con una inversión de más de 80 millones de pesos en tecnología para eliminar el uso de anillos de plástico en Quintana Roo, convirtiéndose en la primera empresa en América en adoptar la tecnología Can Collar Eco. Esta solución ecológica será implementada en las latas distribuidas en Quintana Roo, con lo cual se logrará evitar alrededor de 335 toneladas de desperdicio en el empaque anualmente. A diferencia de una caja de cartón que cubre por completo el producto, el Can Collar Eco solo utiliza una capa de cartón para sostener la parte superior de las latas. Con ello, la meta es sacar del mercado aproximadamente 12 millones de anillos plásticos al año.

