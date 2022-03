Poder y Dinero

Que @HLGatell presente prueba PCR notariada

· Enfermedad con enfoque propagandístico

· Pero, que certeza hay que no se vacunaron

· Colmenares y la ASF, técnicos sin mentiras

· Televisa toma control profesional de Univisión

La semana pasada, el vocero de la pandemia, Hugo López, anunció con bombo y platillos, que estaba enfermo de Covid19, pero leve. Una gran coincidencia que la mayoría de los funcionarios de primer nivel, incluido el presidente López Obrador, se contagian, pero “levemente”. En fin, es una coincidencia, como muchas más en la 4T.

Pero, vamos a lo que se maneja en redes sociales como propaganda gubernamental. Los bots de la 4T, impulsan la versión que esos funcionarios se contagian porque, teniendo la oportunidad, no se vacunaron y esperaron “democráticamente”, su turno.

Quienes hemos estudiado la propaganda política y los mensajes publicitarios, para penetrar en el subconsciente, es necesario mencionar una mentira un millón de veces y se hace verdad. Esto es lo que hacen esos bots cuatrotes.

En fin, eso se convierte en superficial al momento en que se observa, según las versiones oficiales, que los contagios en el gabinete lopezobradoristas están generalizándose. Eso significa, oficialmente, que no se están cuidando ni, mucho menos, ofrecen un ejemplo a la ciudadanía.

Si es cierto que el encargado de la lucha contra la pandemia, Hugo López, se haya contagiado, es malo, y si es una mentira propagandística, es peor. Es usar la muerte de cientos de miles de mexicanos para sus obtusas pasiones de poder. No piensa en los pobres, ni en los mexicanos. Sólo está interesado en sus intereses personales.

Se han enfermado varios secretarios de gabinete y varios funcionarios de niveles inferiores. Sólo en los gobiernos estatales y municipales, hemos visto que algunos han muerto.

La pandemia no debe ser objeto ruin de la clase política para impulsar sus proyectos de poder y dinero. Deben vigilar por el bien de los mexicanos; su salud, su seguridad, su bienestar en todos los sentidos.

No tengo dudas en el contagio de General Crescencio Sandoval, ni del Almirante Rafael Ojeda, pero del resto, la verdad lo dudo. Pero, en especial de Hugo López Hasta que presente un documento notariado en este momento que está enfermos, le creeré.

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO- COLMENARES

Conozco perfectamente el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación. Se de la probidad y profesionalismo de sus auditores. Por ello, me parece grave que el presidente López Obrador, descalifique sus resultados. Pero, con enorme sensibilidad política y profesional, Colmenares dice sobre las irregularidades del primer año de gobierno de AMLO. Es uno de los peores años, donde prevaleció la opacidad, el abuso y la falta de rendición de cuentas. No por ser Cuarta Transformación, son tocados por la divinidad y se convierten en puros. Los hechos han demostrado lo contrario. Son iguales o peores que los anteriores sexenios. La única diferencia es que aseguran que son impolutos, pero en realidad quieren salir de la pobreza a la riqueza en el menor tiempo posible. El presidente dice que la ASF busca afectar a su gobierno. No es la Auditoría, sino todos sus empleados en el gobierno que se dan el lujo de robar con impunidad y sin freno. Señor presidente, Usted debe poner un freno o su trascendencia histórica quedará marcada por la corrupción, la incompetencia y la inmoralidad. Nunca el ojo revisor de las cuentas públicas es el enemigo del pueblo. Si el gobierno no ofrece cuentas, entonces merecen el señalamiento público. Si están mal los datos de la ASF, pues que la 4T presente los comprobantes. De lo contrario, se convierten en ídolos con pies de lodo.

TELEVISA-UNIVISIÓN

El copresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, tomó el control del consejo de administración de Univisión, la cadena estadunidense de mayor audiencia hispana en la Unión Americana. Tanto él como Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jean se rotarán el cargo. La Federal Communications Commission, de EU, había autorizado a la firma privada de inversión global, Searchlight Capital Partners, y a ForgeLight, empresa de operación e inversión dedicada a los sectores de medios de comunicación, adquirir una mayoría accionaria en Univision. Televisa, por su parte, conservó su participación del 36%. Queda en manos de experimentados hombres de TV, aquella cadena.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CLORALEX

Ante el incremento de casos por COVID-19 en México, Cloralex en apoyo de un laboratorio externo avalado por EPA y FDA generaron pruebas de efectividad para determinar el impacto del cloro ante el virus SARS-CoV-2 y lograr eliminarlo en 30 segundos. Esto lo reportó Amada Alcalá, directora de Instituto Cloralex. Dichos estudios generados durante 2020 mostraron que la fórmula basada en hipoclorito de sodio de Cloralex, marca usada desde hace 71 años, elimina el virus causante de COVID-19 de las superficies 10 veces más rápido que otras.

