Comentarios Políticos

Armando Domínguez

¿Quiénes son los favoritos para las elecciones presidenciales de 2024?

Para comenzar… Durante la mesa de Seguridad estatal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pidió a los chiapanecos que acudan a los módulos a vacunarse, ya que se está presentando la tercera ola de contagios en distintos países del mundo, y México no es la excepción. Pero no solo eso, también anunció que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, en Chiapas se ha detectado variante Delta de covid-19, una cepa que tiene la característica de ser altamente contagiosa. Lo hemos manifestado en otras ocasiones, varias dependencias gubernamentales no están haciendo la parte que les corresponde para frenar los contagios del coronavirus, menos aún la gente que se ha relajado y lo toma como un juego, sin pensar que tienen familiares, vecinos o personas con las que mantienen comunicación permanente; sin descontar que el volver a semáforo epidemiológico amarillo, naranja o rojo, afectaría directamente a la economía de Chiapas. De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, la entidad, registra nuevos contagios de covid-19, con defunciones. ¿Será que en Chiapas ya es necesario una restricción? Sobre todo, en los cuarentones y menos edad que no quieren vacunarse, exponiendo su vida, la de su familia y de la ciudadanía; si a ellos no les importa su propia vida, creemos que a los demás sí. Sería una magnífica opción para combatir el covid-19, hacer obligatoria la vacunación, ¿No?

El diputado federal electo Jorge Luis Llaven Abarca, participó en la Mesa de Opinión de la Consulta Popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, donde manifestó que hoy la ciudadanía no debe desaprovechar la oportunidad democrática para continuar haciendo historia en la Cuarta Transformación de Chiapas y de México; mismo que estuvo acompañado por las diputadas locales electas Flor de María Esponda Torres, Paola Villamonte Pérez y Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Llaven Abarca, dijo que el 1 de agosto los chiapanecos tendrán la responsabilidad de participar en una decisión trascendental para decirle no a la impunidad y sí al juicio*** El dirigente estatal del PRI, Rubén Zuarth Esquinca, hace bien en reunirse permanentemente con los alcaldes electos de su partido con el propósito de trazar una ruta de trabajo honesto, transparente y con visión de trabajar por el bien de la ciudadanía de aquellos municipios que le dieron el voto mayoritario; es una segunda oportunidad que les da el electorado y que no deben desaprovecharlos rojos, más cuando hay que comenzar a trabajar con miras a las elecciones presidenciales y gubernamentales del 2024*** En Comitán habitantes inconformes tomaron de nuevo la presidencia municipal, colocando una cadena a la entrada del edificio e impidiendo que personal pudiera irse, para exigir al alcalde que va de salida el cumplimiento de obra pública. De tal forma que Emanuel Cordero Sánchez muestra hasta el último momento su incompetencia y las comunidades lo desnudan señalando que hay infraestructura incompleta, principalmente en Chujalá donde ofreció la ampliación de la red eléctrica y ahora sólo les ofrece 30 mil pesos para acallar la inconformidad. Toda una fichita el alcalde que hizo perder a la 4T en el municipio y entregó el poder al Partido Revolucionario Institucional, ante su incompetencia en la gobernabilidad. Fatal.

Si algo tienen en común el canciller Marcelo Ebrard y el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, es que ambos odian ser platos de segunda mesa. En momentos distintos y no sin pataleos, los dos bajaron la cabeza y aceptaron hacerse a un lado cuando AMLO se los pidió. Tras su exilio en Francia, el pupilo de Camacho Solís regresó cobijado por el gobierno obradorista para reforzar el gabinete y fungir como apagafuegos en tiempos convulsos. Ebrard, siendo hombre de todas las confianzas del Presidente, despacha con soltura en la administración federal, haciendo gala de un amplio margen de maniobra que no pocos le envidian. Por su parte, Ricardo Monreal también tuvo que salir de la madriguera. El zacatecano, que se ha caracterizado por ser un gran negociador, tuvo que entrarle al juego muy a su pesar. Él sabe que falta mucho para la elección del candidato oficial y está consciente del peligroso e inevitable desgaste que se viene. Monreal no está en la lista de los primeros nombres que se le vienen a la mente a López Obrador cuando piensa en quiénes podrían serlos sucesores de su gobierno. Pero también es cierto que no hay nadie como el coordinador de los senadores para estirar la liga y llevar agua a su molino. En la delantera están, hasta el momento, los tres auto destapados: Sheinbaum, Ebrard y Monreal. Haga sus apuestas.

Este fin de semana, quedará firme el triunfo del morenista coiteco Javier Maza. Su equipo trabaja en los proyectos que vienen para el municipio, están ciertos de que quieren hacer historia, con el mejor gobierno municipal de todos los tiempos. El “Doctor”, se ha impuesto la vara muy alta, para no dejar absolutamente nada a la improvisación. Es egresado de la UNACH, uno de los más destacados endocrinólogos de México, está integrando un muy buen equipo. Ahora sí, ya no estará al frente del Ayuntamiento un analfabeta funcional; Javier Maza está obligado, ética y políticamente, a dignificar esa región y, de pasada, generar condiciones propicias para detonar la inversión económica en ese municipio. Especialmente, la producción agroindustrial que arranca en ese corredor y se va hasta Villaflores. Allá en Coita, vamos ganando pues no habrá expediente que le estorbe ni distraiga al nuevo gobierno municipal morenista que arrancará en octubre próximo.

Para finalizar… Seis de cada diez se sienten cómodos en que los gobierne Carlos Morales en Tuxtla Gutiérrez. El sondeo más reciente del prestigiado despacho Arias Consultores es revelador al ubicar al morenista en el lugar 17 a nivel nacional, de un total de 100 alcaldes de México. Entre alcaldes del partido MORENA, el edil electo se ubica en el cuarto sitio a nivel nacional como presidente municipal mejor evaluado. El dato no es sorprendente debido a que la ciudadanía tuxtleca dio de nuevo confianza de gobernar tres años más. El mérito que se agencia Morales Vázquez es que, mientras sus antecesores iban cuesta abajo en su último año del trienio, él mantiene un pico ascendente en la curva del Poder. Eso sí, el respaldo ciudadano que tiene lo obliga a caminar con más fuerza, hacer una buena limpia en su equipo y potenciar su capacidad resolutiva de gobierno. Son muchas las necesidades que tiene la capital de Chiapas, CMV, hará un buen papel durante los próximos 3 años.

¿Cómo ve?

Así las cosas…