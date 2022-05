Comentario Políticos

Armando Domínguez

Ricardo Monreal en la jugada, ¡Reúne simpatías!

Para comenzar… La llegada de Martín Batres, a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum es provocadora y turbulenta. Batres fue el operador de las porras y vítores del grito “Presidenta”, “Presidenta”, en el Auditorio Nacional del pasado 1 de Julio, el tercer aniversario del triunfo de la cuarta transformación, y lo mismo ocurrió en la inauguración de la línea uno del Cablebús en Gustavo A. Madero. Después de esos gritos sonoros un par de veces que no halagan mucho a la militancia del partido guinda, fue designado Secretario de Gobierno de Sheinbaum. Batres es considerado el francotirador más emblemático en contra del senador Ricardo Monreal. Y se están moviendo. Ella ya organiza, después de ese destape, a aplaudidores y porras en los eventos públicos en los que ha participado. Más claro, ni el agua; cuentan y aseguran que Martí Batres va tener la tarea de recuperar la confianza de toda la gente capitalina que voto? por otra opción en las elecciones pasadas pues Morena perdió nueve de las 16 alcaldías. Al mismo tiempo, él se coloca en automático en la antesala de la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX. Podría ocurrir lo inesperado, que el partido guinda siga perdiendo terreno en ese lugar por el desgaste natural del ejercicio gubernamental y por los desaciertos cometidos por la propia Claudia. Sin embargo, Batres esta? destinado a recuperar los espacios perdidos y sumarlos en favor suyo y de Claudia. Jugada de dos bandas, piensan. Aunque, es preciso decir que muchas veces la realidad se impone. Todo estará por verse, porque, la política es tan impredecible como todas las demás actividades humanas y Monreal se las sabe de todas de todas; además con grupos por todo el país, a donde no llega Sheinbaum. Ojo con estos datos.

El hecho de que Andrés Manuel López Obrador no lo haya mencionado en sus mañaneras como uno de los posibles candidatos a sucederlo en 2024, de ninguna manera quiere decir que Ricardo Monreal este? fuera de la pelea. A más de tres años de que concluya su mandato, el propio Presidente destapo? el tema de su sucesión y abrió? la baraja de probables. Destaco? a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y hasta Rocío Nahle. Por supuesto que la prelista ha sido muy comentada, al grado que ya comenzó? a provocar más divisiones entre las huestes de Morena, que desde ya buscan armar grupos de apoyo a sus respectivos candidatos. Mientras los mencionados son enviados a una guerra de baja intensidad para granjearse las simpatías del inquilino de Palacio Nacional, lo cual, irremediablemente, acrecentara? las pugnas internas entre el propio gabinete, Monreal navega por su cuenta abriendo sus opciones. Mucho se comenta que sus posibilidades son nulas porque el Presidente no lo ha mencionado ni una sola vez como su probable sucesor. Todo el mundo piensa que lo congelo? por haberle jugado las contras a algunos candidatos de Morena en la CDMX. No sería la primera vez que entre ambos existiera hielo de por medio. De hecho, estuvieron a punto de una ruptura definitiva en 2017, cuando Morena impulso? a Sheinbaum como candidata a jefa de Gobierno, a través de una encuesta bastante dudosa. El zacatecano se alejó y todo el mundo pensaba que hasta ahí había llegado el romance de varios años con López Obrador, pero cuando la oposición lo buscó para ofrecerle la candidatura de la alianza PAN-PRD y MC a la capital de la República, la situación dio un vuelco. Fue invitado por el tabasqueño a ser senador, con la promesa de liderar la Cámara alta y, desde ahí, hacer política. Las cosas salieron bien y Monreal se convirtió, desde entonces, en una pieza fundamental para que las principales iniciativas presidenciales transitan. En estos primeros tres años la relación entre ambos había sido más que cordial, hasta que, en los comicios de junio pasado, una vez más, el de Zacatecas fue maltratado por un sector de Morena que lo dejó sin canicas en la CDMX. Lo más ofensivo fue que lo despojaron de la alcaldía Cuauhtémoc para entregarla a Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, lo que motivó una reacción en contra que culminó con la pérdida de esa alcaldía para la 4T. Y es que Monreal no podía dejar pasar esa afrenta. Si operaba en contra, se echaría encima a los morenos; si no hacía nada, perdería su respeto. Tenía que poner un alto, aun a costa de las represalias que se le vendrían, pero todo el mundo sabe que la lucha política es así. Al mismo tiempo, el senador fue afianzando alianzas con otras fuerzas políticas porque quiere ser candidato presidencial, aunque no necesariamente por Morena. Dicen que la alianza opositora está muy atenta. ¿En serio alguien piensa que Monreal está muerto?

Lorenzo López Méndez, originario de San Juan Cancuc, tiene lo mejor de su mundo –arraigo y lealtad– es abogado por la UNACH y doctorado en Derecho. Es tal su ascendencia entre los pueblos indígenas de Chiapas que ganó, de calle, la diputación federal de San Cristóbal de las Casas, con una compañera por la playera del PRI: Yeimi Aguilar. Esta diputación es la única de las 13 de Chiapas que no se llevó Morena porque los pueblos indígenas, precisamente, se identifican con los suyos, especialmente con Lorenzo, que es cerebro electoral que volvió a pintar de tricolor a Chamula, Zinacantán, (por supuesto) San Juan Cancuc, Larráinzar y Amatenango, ¡Padrino político de media docena de ganadores y algún agradecimiento le tendrán otros tantos! En este 2021, pero sobre todo para el 2024, este auténtico líder indígena debería ser amigo de más de un suspirante. Está en la ruta electoral como un verdadero aliado. Nadita.

Para finalizar…

El Proyecto del Tren Maya es una de las obras más importantes que impulsa la Federación en el sureste del país y su construcción será punto de lanza para el desarrollo económico y turístico de Chiapas, dijo en entrevista el diputado federal electo, Jorge Luis Llaven Abarca, luego de señalar que, desde la Cámara de Diputados, defenderá los proyectos y propuestas que incentiven la inversión en la entidad. Que, por cierto, participó en el Foro Parlamentario de Morena, donde reiteró su compromiso de trabajar de la mano con el legislador Ignacio Mier Velasco, designado nuevamente como coordinador del Morena para la próxima LXV Legislatura, de quien destacó su experiencia y liderazgo que fortalecerán los trabajos enfocados a consolidar la Cuarta transformación de Chiapas y de México. *** La situación de la alcaldesa interina de Pantelhó, Delia Yaneth Flores Velasco y de su cónyuge el alcalde electo, Raquel Trujillo Morales, no está tan fácil, más cuando 69 agentes municipales, cuatro comisariados ejidales, 66 representantes de organizaciones religiosas de las 85 comunidades, unos cuatro mil ciudadanos y cuatro representantes del ayuntamiento, piden su renuncia y la posibilidad de no dejar que el marido asuma el cargo el 1 de octubre próximo. En el municipio de Bochil, desde siempre, el alcalde Gildardo Zenteno Moreno, se ha pasado la ley por el arco del triunfo y nadie hace nada. Hasta de policía la hizo recientemente al encabezar la detención de Fredy Neftalí Díaz Sebastián, Sergio Iván Saldaña, Jorge Hernández Moreno, Juan Carlos Villafuerte Pérez, Gary Darinel Díaz Rodríguez y Héctor Gallardo, trabajadores, chofer, colaboradores y elementos del alcalde electo, Sergio Zenteno Meneses, quien no canta mal las rancheras en son de la corrupción. En la comunidad Mitzitón, municipio de San Cristóbal, católicos tradicionalistas continúan haciendo de las suyas en contra de la comunidad evangélica, quienes, presuntamente armados, pretenden expulsar del lugar al pastor Alejandro Jiménez y a su familia. Confrontaciones que se dan desde hace 20 años, donde 180 familias han sido despojadas de sus tierras y expulsadas por los caciques. En Oxchuc, pueblo sin ley ni autoridad que los pare para que dejen de cerrar las vías de comunicación cuando les da la gana, secuestraron a Eduardo Sántiz Gómez, hijo del alcalde Alfredo Sántiz, por cuya liberación piden 25 millones de pesos; mientras que en la comunidad Hidalgo, municipio de Comitán, dos grupos de campesinos se enfrentaron por la posesión de la tierra y tala de árboles maderables, mismos que llevaron a sus heridos al hospital “María Ignacia Gandulfo” de la cabecera; donde se encontraron y nuevamente se enfrentaron a balazos, con lamentables consecuencias. También están los enfrentamientos y cierres de carreteras que hacen transportistas concesionarios y “piratas”. En Chiapas, se requiere de verdaderos operadores para solucionar los problemas políticos, sociales, religiosos y de narcopolítica, incluso, alejan la atracción de inversiones y la competitividad económica de la entidad. Como sucede en estos casos, quienes más padecen las consecuencias de estos actos inhumanos son los más pobres, mujeres, ancianos y niños”. Por ello, autoridades federales y estatales hagan lo que les corresponde para garantizar seguridad y buena gobernabilidad bajo acuerdos sobre la mesa por el bien de todos los ciudadanos, así evitar que estos hechos violentos sean constantes como lo es ahora *** Punto.

¿Cómo ve?

Así las cosas…