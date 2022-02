Linotipe@ndo…

Rosario Castellanos su legado vivirá para siempre: Güero Velasco

• Rosario Castellanos, siempre seguirá viva: Senador Velasco

El senador por el partido verde ecologista, Manuel Velasco Coello, el popular Güero Velasco, señaló que Rosario Castellanos, continua viva entre nosotros, ha sido la mejor y más prolífica y multifacética escritora “de mujeres” de la época moderna del país, pionera en géneros diversos y con los méritos suficientes para considerarse como una de las grandes de la literatura toda mexicana (de hombres y mujeres), el pasado 7 de agosto cumplió, 47 años de haber dejado de existir, en una edad de 49 años, cuando murió y que marco, sin duda alguna, una gran desgracia de significativas dimensiones para las letras mexicanas y del mundo, pues habría que imaginar lo que aún hubiera logrado producir si se hubiera prolongado su vida. Velasco Coello agregó que, Y si, como se dice en forma coloquial, “todos los caminos conducen a Roma”, en el caso de Rosario Castellanos pudiéramos decir que, no pocos de esos caminos empezaron con ella. El popular y carismático senador del verde ecologista aseguró que, Dolores Castro, otra escritora de significativos vuelos, la consideró como “la primera en dar voz a quienes no la tenían”, lo cual es muy acertado -dijo- Pero, es también la primera en atreverse a enfrentar en sus “adentros” al sistema patriarcal, con el uso de un lenguaje directo y descarnado que generó no pocos escándalos en aquellos tiempos de dominancias conservadoras. El senador Chiapaneco subrayó que, Rosario Castellanos, Con su “literatura del afuera” (Michel Foucault), de un doble o triple fondo, que sin lugar a dudas la colocó como una escritora que, parafraseando a Martí, con los pobres e indígenas de México quiso su suerte echar. Además, enfatizo, Su capacidad para irrumpir en forma vigorosa desde esa “periferia” humana llena de penas y promesas tuvo en su escritura extraordinaria la posibilidad de reproducir las vibraciones del alma y de la voz de esas mujeres, muy en particular de las de ese pueblo insumiso “de los márgenes” que no eran en realidad sino eje dinamizador del México profundo de su época, acoto…sin comentarios

EN CHIAPAS NO HAY CABIDA PARA LA IMPUNIDAD: OLAF GOMEZ

Tras los hechos ocurridos el pasado martes donde el fiscal indígena en los altos de Chiapas perdiera la vida acribillado cobardemente por posibles sicarios, el fiscal General de justicia del Estado Olaf Gómez Hernández alzo la voz enérgicamente y manifestó su repudio y rechazo contra ese cobarde asesinato, así mismo los fiscales de distrito en toda la entidad de igual forma se manifestaron en contra de cobarde crimen. En ese sentido Gómez Hernández señaló que de inmediato se giró instrucciones para que la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio en coordinación con la Fiscalía de Distrito Altos, iniciaran las pertinentes investigaciones sobre ese caso, ya que en Chiapas no se pude tolerar a nadie que infrinja a ley. El funcionario asevero que las investigaciones por el Homicidio de Gregorio Pérez Gómez, ya se iniciaron y que no quedará impune ese cobarde crimen. Como tú sabrás amigo lector Gregorio Pérez Gómez, se desempeñará como fiscal de Justicia Indígena, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, y la noche del pasado martes 10 del presente año fue acribillado de seis disparos que le quitaron la vida. De acuerdo a las declaraciones del fiscal estatal Olaf Gómez los fiscales Iván Martínez Villatoro y María Guadalupe Cruz Acuña, fiscal de Distrito Altos, y la fiscal Contra Homicidio y Feminicidio, respectivamente señalaron que luego de conocer la noticia criminal, policías, peritos y fiscales del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Altos, arribaron al lugar de los hechos, en Prolongación Insurgentes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en consecuencia y ante esos hechos se dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente, por el delito de Homicidio Calificado y se empezaron a llevar a cabo las investigaciones periciales pertinentes, informes policiales, entrevistas con testigos y revisión de cámaras de video-vigilancia entre otras, para el esclarecimiento de los hechos y fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables y ya se trabaja en el caso para esclarecer ese cobarde crimen. Por otro lado el responsable de la impartición de la justicia en esta entidad dio a conocer que el grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) cateo 11 inmuebles con el giro de venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Jitotol, agregó que fueron los elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional y Policía Municipal de Jitotol, realizaron cateos a 11 inmuebles en los barrios Xicoltepeque, El Rosario, San Francisco y Ejido Carmen Zacatal, ahí en eso cateos y operativos se logró el aseguramiento en flagrancia de -dijo- Pascualito “N”, Cecilia “N”, Guadalupe Amparo “N”, Elías “N”, María “N”, Daniela “N” y Limberg Teófilo “N”, por el delito en Materia Sanitaria. Al final acoto que la fiscalía no descansara, hasta dar con los cobardes asesinos del fiscal indígena, y ni les temblaran las corvas para la aplicación del estado de derecho, remarcado que en Chiapas no hay y ni habrá tregua y ni se negocia con la delincuencia organizada, y refrenda su firme compromiso con los chiapanecos para garantizar la aplicación de la ley, reiterando que ninguna conducta delictiva quedará impune…veremos y comentaremos

NOS ESTÁN ESPARCIENDO A LOS ILEGALES ASEGURADOS EN EU: ACTIVISTA…

Al decir del activista defensor de los derechos humanos de los inmigrantes, Luis Rey García, Villagrán, en sus cuentas de twitter y Facebook, aduce que hace poco o escasos días 8 aviones provenientes de EUA llegaron al aeropuerto de Tapachula, con migrantes deportados y los esparcieron aquí. ¡Ya Basta! … ¿cierto o falso?, Habría que investigar al respecto, pero bueno, también indica que la migración está siendo utilizada para derrocar gobiernos; son más de 14 mil haitianos en Tapachula. Su presidente fue asesinado, por no someterse al Imperio; es el país más pobre de América. ¡Migras o mueres!, comenta que Aldeas completas de Guatemala cuentan con desplazados cada año, que buscan el «sueño americano». Y remarca que Avanzan con coyotes y ahora EUA les paga con «deportaciones extrajudiciales» sin el debido proceso… ahora si, a mí que te importa, y cada quien con su cada cual…ver para comentar

COVID MITO O REALIDAD… ¡TENGAN SU SEMAFORO VERDE!…

Lo del COVID en nuestra entidad ha sido muy incierto, en cuanto a la credibilidad de la gente y las explicaciones e irresponsabilidad de las autoridades, según aduce un doctor costeño, quien agrega que la pandemia provocada por el Covid-19 en nuestro estado está muy por arriba de lo esperado y nuestras autoridades de Salud y de Gobierno, nos mantienen en semáforo VERDE, lo cual me parece un absurdo, como pensar que somos el único Estado de la República Mexicana que está en semáforo verde, será porque pretenden o esperan que se mueran más chiapanecos para pasar a otro color en el semáforo de epidemiológico, en realidad, -adujo- nos sorprende, por que dista de una realidad social en la que estamos viviendo los chiapanecos, solo basta darse una vuelta por los hospitales públicos y los módulos COVID que están totalmente abarrotados, saturados, llenos, en diversos municipios de nuestra entidad que están la mismas circunstancias y situaciones. los centros de distribución de Oxigeno Medicinal -enfatizó- con grandes filas, compañeros nuestros, familiares, vecinos y población en general padeciendo la enfermedad y unos hasta muriendo, sin embargo la irresponsabilidad tanto de la sociedad como las autoridades deja ver que Centros comerciales, restaurantes, bares, centros nocturnos, plazas comerciales y supermercados, así como los centros de abastos y vía pública con mucha gente, andan sin los cuidados necesarios para contener los contagios. En esa tesitura, argumentó el galeno, que es necesario decirle al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que haya mayor responsabilidad de su gobierno para con la sociedad obligándolos a usar cubrebocas, y respetar las indicaciones de los protocolos de salud, y sancionar a esos empresarios que con tal de vender mantienen sus puertas abiertas sin el menor cuidado de salud e higiene, o de plano hay que cambiar de sugerir el color del semáforo en nuestra entidad, antes de que se sigan más decesos por esa maldita pandemia, acoto…sin comentarios

Luego de manifestar que, “El deporte es la mejor herramienta para promover la sana convivencia y prevenir la violencia y las adicciones en jóvenes, es por ello que desde la Cámara de Diputados impulsaremos proyectos en materia de inversión para dignificar espacios deportivos en los municipios”, el diputado federal electo Jorge Llaven Abarca, señaló que es un hombre convencido que a través del deporte se construirá una sociedad más sana, alejada de vicios y conductas antisociales, por eso les digo -comentó- “Vamos a buscar siempre los mejores espacios para las y los jóvenes, niños y niñas…sin comentarios… amigo lector, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK