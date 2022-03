Puntos Fiscales

Sector Primario en México

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, el día de hoy abundaré en un tema de interés general, y es que, si bien muchos de nosotros nos estamos quejando por la falta de oportunidades, o por la situación económica actual, puedo decirles sin temor a equivocarme que las oportunidades saltan a la vista en una de las actividades más importantes que tiene México, y hago referencia al sector primario. La contribución positiva que el sector primario hace ocurre mediante diferentes vías que pueden ser identificadas como factorial, de divisas, de mercado y de producción, cuyo peso evoluciona con el transcurso del desarrollo económico. La contribución del sector primario no sólo es elevada sino crucial para el éxito económico, aunque pareciera una paradoja la base para que el sector industrial se fortalezca y expanda se necesita del sector primario. En cierta etapa de la industrialización, es posible esperar que el sector primario se convierta en receptor de recursos del resto de la economía, en el que pueden aparecer incentivos fiscales, por lo que la continua expansión del sector primario es, en suma, crucial para alcanzar y sostener la dinámica del crecimiento. Mientras la economía transita a etapas más avanzadas en camino a la industrialización, no debe perderse de vista por qué el campo ha sido abandonado en los últimos tiempos, en ello radica la mala orientación de recursos de diversos programas de apoyo al campo aunado al pésimo manejo de ello por parte de algunos campesinos, en el momento que el estado realice verificaciones a los programas que sirven de ayuda al campo podremos establecer un nuevo lineamiento en el que la efectividad de la producción redituara en nuestros bolsillos, así el gobierno mexicano no tendría la necesidad de comprar al extranjero para satisfacer las necesidades de la población. La contribución factorial hace referencia a todos aquellos factores productivos que el sector primario libera o produce para el resto de los sectores productivos, al mismo tiempo, produce la materia prima que, en las etapas iniciales de industrialización, son básicas para las nacientes empresas. El sector primario es fuente de recursos financieros para solventar los diversos proyectos de inversión. Bajo esta premisa, no debe olvidarnos que mediante las variaciones de los términos de intercambio entre bienes primarios e industriales el sector primario también ayuda a contribuir el financiamiento de la inversión en otros sectores, ya que el crecimiento económico por medio de las divisas que se aporta para financiar los requerimientos de importaciones del conjunto de la economía, particularmente de bienes de capital, por lo que, la contribución del sector primario al crecimiento económico, es fundamental para el éxito económico. En este análisis que le llevo distinguidos lectores es importante recalcar que se derivan de supuestos de productividad y eficiencia del sector primario, por eso es necesario que cualquier gobierno que este en el poder no provoque el desmantelamiento de la política agraria ya que desembocaría en un estancamiento económico. Con este tema tenemos otra percepción de lo que es el campo en nuestro país y por ello en el ámbito fiscal siempre existe beneficios fiscales para ellos, tasa cero que permite la devolución de impuesto por consiguiente el beneficio de la liquidez para estas actividades, sin embargo también es necesario que para quienes se dediquen a esta actividad deban estar al corriente de sus obligaciones fiscales, ya que sería algo completamente ilógico estando en un sector con muchísimos beneficios donde el pago del impuesto es casi nulo, no presentar declaraciones como medio de control implica que tampoco en el caso de recibir apoyos de alguno de los diferentes programas de campo que existen, lleva a la conclusión que no le estén dando el uso adecuado para los fines por los cuales recibe el apoyo. Para terminar el tema de hoy pude decirles que la oportunidad radica en voltear en las actividades esenciales que han sido descuidadas tanto por el gobierno como por la gente que ha estado abandonándolo como actividad primaria, sin embargo, todo se quiere fácil y responsabilizar al gobierno cuando es una responsabilidad compartida. Agradezco de antemano la lectura de esta columna y quedo a sus órdenes para cualquier tema que quisieran que su servidor abundará.