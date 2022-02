Trabajo Comunitario

Dr. Gilberto de los Santos Cruz.

Cada persona que conforma una comunidad es importante. Para que esta funcione, todos podemos aportar nuestro grano de arena. Al final, nuestras acciones para ayudar a la comunidad serán favorables para nosotros también, ya que somos parte de ella, en especial durante la pandemia. Para saber cómo puedes contribuir con el bienestar colectivo, hoy te dejamos 4 formas prácticas de ayudar a tu comunidad.

Todas las personas llegamos a ser parte de una comunidad, inclusive hasta podríamos pensar que desde que nacemos ya somos pertenecientes a una. Cuando pensamos en comunidad se nos pueden venir muchas definiciones y tipos a la mente. De acuerdo con la Real Academia Española una comunidad puede ser desde el lugar donde vivimos, hasta aquellas personas que tienen las mismas creencias, o las que viven bajo ciertas reglas en común.

Partiendo de ello, te sugerimos 4 formas de ayudar a tu comunidad, especialmente durante la pandemia:

1.-Mantener contacto con ellos.

Si bien estamos viviendo una situación sin precedentes como la actual pandemia, no significa que tengamos que dejar de interactuar con los demás: somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros. Es parte de nuestra esencia. Aprovechar todos los recursos que nos da la tecnología y no perder la oportunidad. He Aquí algunos ejemplos que te pueden servir:

· Celebrar fiestas de cumpleaños virtuales con tus seres queridos

· Tener conversaciones por video llamada

· Haz una noche de juegos con las personas de tu hogar

· Saluda al vecino cordialmente si lo ves (siguiendo las normas de higiene)

· Si eres músico hacer un concierto virtual para tus amigos

· Aprovechar juegos en línea que son fáciles y divertidos

2 – Respetar las normas de higiene y convivencia

Ya sea en casa o fuera de ella, lo que hacemos afecta a las otras personas para bien o para mal. Es por eso que es importante ser conscientes de nuestras acciones, ya que esto ayuda a que la convivencia sea la mejor. He aquí algunos ejemplos cotidianos:

· En la calle: guardar la distancia de 1.5m respecto a las demás personas y respetar su espacio personal.

· En el autobús: ceder el campo a alguien que lo necesita, a adultos mayores.

· En casa: ayuda con las tareas del hogar y motiva a que todos participen en ello. También, respetar tus horarios y los de los demás. Hay muchas maneras de llevar la cuarentena en el hogar.

· En el trabajo o universidad: en sesiones virtuales, participar con tus profesores y compañeros de equipo, no te quedes en silencio.

3.-Apoyar al negocio de tus conocidos

Muchas personas viven de su propio negocio y esto conlleva un trabajo arduo, pero con pequeñas acciones podemos ayudarles a que este crezca, ni siquiera se trata de comprarles siempre. Ahora con el mundo digital, la información viaja muy rápido y muchos emprendimientos crecen más y más.

Imaginemos que Raquel es tu amiga, tiene una tienda de repostería y es de lo mejor que has probado ¿Qué puedes hacer?

· Comprarle: si tienes la posibilidad hacerlo, no solo te darás un gusto, sino que ayudarás al negocio de Raquel.

· Compartir sus publicaciones: no te cuesta dinero, y puede que hasta alguno de tus amigos le compre.

· Ayudarle con tu talento: si tienes experiencia o sabes que puedes aportarle algo valioso.

4.-Ayudar a alguien que lo necesite

Muchas personas somos privilegiadas y tenemos facilidades que otras personas lamentablemente no tienen. Una de las mejores formas de ayudar a la comunidad es velando por aquellos que menos tienen. No solo por cosas materiales, sino también por el bienestar emocional, de educación y salud. Si sabes que hay alguien que no tiene qué comer, apórtale con un diario o un almuerzo. O muchas veces estas personas también lo que buscan es ser escuchadas.

Si no sabes de alguien a quien puedas ayudar en tu comunidad o vivir en un lugar privilegiado, puedes encontrar causas que los apoyen, ya sea por alguna persona conocida, en la iglesia, u organizaciones o Fundaciones, que buscan ayudar a los niños, niñas y sus familias a desarrollarse de una manera integral.

CONCLUSIÓN

Todos podemos ayudar a que nuestra comunidad sea cada vez mejor. Pensemos en qué comunidades nos desenvolvemos (la casa, el trabajo, el círculo de amigos, el barrio…), qué personas necesitan de nuestra ayuda y qué podemos hacer desde nuestras posibilidades para hacer esos pequeños cambios y pequeñas acciones que cambien la realidad de los que más lo necesitan. Iniciemos hoy, porque juntos somos más.