Transformar, reto de los nuevos ediles

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Para cámaras empresarios, comerciantes en general y organizaciones civiles, así como asociaciones de profesionistas de la región Media, uno de los principales retos de los nuevos alcaldes que han entrado en funciones el primero de octubre del año en curso, es el combate a la inseguridad, robo, asaltos, abigeato, y en consecuencia devolver la tranquilidad a la población.

Al respecto, pequeños empresarios, han señalado que sin duda en muchos municipios de la Costa, Altos, Sierra, Centro y Norte del Estado de Chiapas hay mucho pánico por la ola de asesinatos, robos, así como asaltos que han ocurrido en los últimos días de quienes abandonaron el poder y los que hoy fungen como nuevos Ayuntamientos.

Expusieron que ese es el motivo principal que deben atacar o combatir los nuevos gobernantes, los nuevos presidentes que entraron en octubre, ahí deben enfocar sus esfuerzos porque si prevalece la inseguridad, no habrá tranquilidad ni desarrollo en los municipios.

En este mismo tenor, miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), han reiterado que es urgente recuperar la paz y estabilidad social, ya que hay mucha incertidumbre por los delitos de alto impacto, sobre todo los homicidios en la región y robos con violencia tanto a gasolineras como tiendas de conveniencia y negocios de todo tipo.

Hace apenas 29 días, cambiaron administraciones municipales en el Estado de Chiapas y en muchas Entidades del país. La renovación implica retos y áreas de oportunidad para fomentar gobiernos abiertos, cercanos a la gente, sometidos a un control democrático: la vigilancia de la ciudadanía.

En mil 909 alcaldías y ayuntamientos entran en un proceso de entrega-recepción, un acto relevante de rendición de cuentas y vital para dar continuidad a los servicios y trámites públicos, funciones y atribuciones con eficiencia y honestidad.

Lamentablemente en muchos Ayuntamientos se la han pasado estos 29 días diciendo a la población que no les dejaron ni un solo peso, que recibieron deudas, que los que se fueron, o sea los anteriores no hicieron las cosas bien y que necesitan muchos millones para poder resolver las grandes demandas del sufrido Pueblo. Pero en campaña decían otra cosa, no es lo mismo ser Candidato que estar al frente de la Administración Municipal. Justificando su incapacidad e ignorancia en los asuntos públicos.

Los expedientes de entrega-recepción comprenden un apartado de transparencia, que vincula a las autoridades salientes y entrantes a dejar documentando los asuntos pendientes de atender y el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

Y también adquiere relevancia lo estipulado en la nueva Ley General de Archivos, que dispone que el servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados.

Las buenas prácticas archivística en esta etapa permitirán a las nuevas autoridades municipales garantizar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, pero sobre todo para conservar la memoria histórica de un Municipio.

El reto de quienes llegan a alcaldías y ayuntamientos para garantizar el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales no es menor. Apenas entren, deberán actualizar sus obligaciones de transparencia, es decir publicar la información relativa a remuneraciones, directorio, contratos, planes, programas, indicadores, entre otros.

Con casi 20 años de las leyes y procedimientos de transparencia, existen resistencias para su cumplimiento. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, se niegan a publicar en los portales los salarios del cabildo y personal de confianza, a entregar la información solicitada, si antes no se identifica el peticionario.

La transparencia municipal no solo debe verse como una obligación legal y un mandato constitucional, también tiene que constituirse como eje rector de cada una de las mil 900 administraciones, que se vienen renovando en el país, como una herramienta de rendición de cuentas, que les permitirá recuperar y mantener la confianza ciudadana.

Por parte de las instituciones locales de transparencia será indispensable ofrecer herramientas que permitan brindar apoyo técnico a servidores públicos de los sujetos obligados para facilitar el cumplimiento de las disposiciones y propiciar una formalización oportuna, ordenada y con la mayor completitud de los asuntos públicos, que derive en una sana transición administrativa. Tienen el compromiso de ser mejores que quienes les antecedieron, caso contrario pasaran a formar parte de los basureros de la historia.