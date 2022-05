Asesoría Legal

Trato digno a las mujeres

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Cuando un hombre insulta a una mujer hay palabras que duelen mucho y dejan marcada de por vida a las mujeres, golpear a una mujer no es correcto, eso es de cobardes, cuando las parejas discuten lo mejor es buscarle una solución al momento y no dejar que corra el tiempo, originalmente las palabras nos hacen y también nos deshacen, muchas mujeres son agredidas verbalmente y físicamente, ninguno de los dos actos es bueno, es algo que se debe rechazar y no practicar, esto que escribo es inspirado en Karla Jazmín quien me dio su punto de vista, hay parejas que las palabras vulgares y ofensivas las hacen habituales, esto es grave porque entonces se estaría viviendo violencia verbal, la mayoría de los hombres insultan a las mujeres porque son celosos y posesivos, no permiten que su novia, pareja o esposa haga nada, todo es basado en el machismo, ¿Qué es el machismo? Es una enfermedad mental que afecta emocionalmente a los hombres, muchos hombres (no estoy generalizando) dicen querer y amar a sus mujeres pero solo lo dicen de dientes para afuera sin embargo, sus actos dicen todo lo contrario, a la mujer diariamente se le humilla, se le dicen palabras ofensivas y ellas viven con ese trauma diariamente hasta que alguien las saca de ese círculo negativo y nocivo, las mujeres no son para la cocina ni para hacer el quehacer en la casa, hay hombres que las quieren para tenerlas de adorno en su rancho, casa o departamento, y que cuando tienen alguna fiesta o reunión de amigos las quieren para hacerle la comida a todos, también disfrutan de la reunión, pero en realidad muchos hombres viven aun con ideas del siglo pasado, muchos hombres basan su vida en historias de películas cargadas de violencia hacia la mujer, de hecho, no entiendo porque los Diputados de San Lázaro no han retirado o no han vetado completamente las películas machistas, las películas de la “época de oro” solo servían para alimentar el ego de los hombres y hacerlos más machistas, los hombres del siglo pasado crecieron con esa cultura y la van desarrollando y enseñando a su descendencia sin saber que esto les destruye la vida a una familia entera, antes no habían palabras censuradas, los actores solo seguían guiones, por lo tanto, ¿Quién es el machista? ¿El que escribía el guion o los actores?, las famosas películas de Pedro Infante, Vicente Fernández entre otros muchos actores que hacían películas mexicanas no eran más que un churro salido de la mente de gente machista, siempre y en todo momento haciendo quedar en ridículo a la mujer, esto llevó a las mujeres que veían esas películas a ser de igual sumisas, en realidad las películas y actos cómicos actuales no han aportado absolutamente nada a la sociedad, los cuenta chistes se burlan en todo momento de las mujeres por ejemplo el programita llamado “Guerra de chistes” el cual estaba compuesto por hombres misóginos y machistas que todos sus chistes estaban basados en ridiculizar a la mujer, la gente que lo veía o lo presenciaba se reía de sus chistes cínicos de estas personas, muchas mujeres son maltratadas diariamente y son sometidas incluso a casarse por darle gusto a la familia, ya sea a la mamá, papá o tías, hay familiares que les gusta meterse en lo que no les importa, las mamás deben dejar libres a sus hijas y que sean totalmente felices con quien ellas deseen o quienes quieran estar, pero no someterlas o forzarlas para casarse con alguien en específico solo por el simple hecho de tener un hombre dinero, sin embargo, en los pueblo indígenas tienen aún prácticas medias raras, los padres ofrecen a sus hijas a varones con quienes pactan casarlos por cierta determinada cantidad o incluso las cambian por animales o bultos de maíz, a las mujeres indígenas las ven como un objeto no como un ser humano con derechos, en los pueblos indígenas y en la mayoría de la sociedad mexicana se le da mayor importancia a los hombres que a las mujeres, es por ello que cuando se declaró la paridad de género se debió haber difundido bien hasta el último rincón de México, mas no fue así, de hecho, la mayoría de las personas ya ni ven siquiera las noticias, por lo tanto, no saben siquiera los cambios que se hacen en las leyes y cuáles son las que se crean, aunque las mujeres tienen derechos por ley, son ignoradas por el machismo, los derechos de las mujeres son varios, antes que nada las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho al desarrollo, al trabajo, a la educación, a la participación política, tienen derechos sexuales y reproductivos, derecho a tener un salario justo, sin embargo, el machismo se da en todas las clases sociales, incluso, los mismos políticos han practicado violencia contra las mujeres, al menos en nuestro país las mujeres son vistas como un símbolo sexual, pero, en otros países las mujeres se encuentran supeditadas al deseo y control masculino tal es el caso de Yemen, en donde no existe ninguna mujer con cargo gubernamental, pero, tienen un cierto parecido a México, ya que las mujeres (no todas) tienen que pedir permiso o autorización al marido para estudiar, trabajar o hacer cualquier otra actividad, la mujer mexicana es sometida y maltratada diariamente por sus parejas, parejas a veces impuestas por los mismos familiares, si son del agrado de la mamá o del papá entonces es aceptado, de lo contrario, no, en otros países como en Somalia la mujer no tiene voz ni voto, como tampoco derechos, los hombres en México piensan que la mujer solo sirve para la casa y hacer comida, el ego de los hombres es llenada desde pequeños por sus propias mamás, son hombres que tienen mamitis y dependen de ella aun cuando ya tienen hasta más de 40 años, en Líbano es peor aún la situación en las mujeres, en ese lugar se permite el crimen de honor el cual consiste en asesinar a una mujer si se sospecha que ha cometido adulterio, en México no estamos tan lejos de ese país ya que en nuestro país diariamente hay feminicidios los cuales quedan totalmente impunes, la desigualdad es una realidad, cuando ciertas personas andan de novios y el hombre es mantenido por la mamá, pero el novio no trabaja sino solo estudia aun teniendo más de 20 años lo más probable y seguro es que ese sujeto cuando se case verá en su mujer como una mamá porque así está acostumbrado y criado, el 70 % de las mamás en México son las responsables de que exista el machismo en los hombres por permitirles todo e incluso, les dicen a sus hijos que solo por ser hombres tienen derecho a andar con varias mujeres aun estando casados, la violencia contra la mujer se debe acabar totalmente pero debemos empezar en casa creando valores a los niños para que el día de mañana no terminen en prisión por haber golpeado a su novia o esposa, porque las leyes han cambiado y cada vez se pone más dura la situación en contra de los sujetos agresivos, estamos totalmente de acuerdo en que se aplique la ley a quien agreda a las mujeres, pero también las mujeres deben reaccionar y ver primeramente con quien van a unir su vida y evitar con ello malos tratos, EL TRATO A LAS MUJERES DEBE SER DIGNO.