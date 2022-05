Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

VIRUS

La gente nunca debió haberse quitado el cubre bocas, es tanta la ignorancia en la gente que piensan que después de haberse vacunado supuestamente ellos ya son totalmente inmunes, es falso, siempre lo he dicho, las autoridades pusieron en semáforo verde a todo el país para que la gente únicamente saliera a votar y después regresarlos nuevamente a los semáforos anaranjados, rojos, etcétera, es inconcebible ver a millones de ignorantes haciéndole caso a las autoridades con sus semáforos rojos, ponen en riesgo la salud de la familia, la salud de los bebés, de los niños y niñas, y por cierto, ahorita todos en general se están contagiando, la ignorancia en los jóvenes hace que no usen cubre bocas y decir que eso es una tontería, todos debemos cuidarnos por nosotros, por nuestra familia y las demás personas, en la gente se ven caras de que no quieren usar más el cubre bocas, muchos no se quieren vacunar porque se oyen rumores que las vacunas les baja las defensas, se enferman y pasan un proceso difícil, los que se han vacunado ya no usan cubre bocas, incluso, en el transporte público se ven personas de la tercera edad sin cubre bocas pensando que ya son inmunes, por parte del Gobierno Federal ha habido una falta de información a la sociedad en general, hubo y sigue habiendo una muy mala estrategia en cuestión del control del mortal virus, al presidente le han dicho sus médicos que no se vacune porque tiene anticuerpos suficientes, ¿Cómo saber si una persona tiene anticuerpos suficientes?, nadie sabe cuál es el tiempo máximo por la inmunidad después de haberse puesto la vacuna, por ahora, la variante delta apuesta ser mucho más peligrosa que las dos anteriores, como el gobierno aún no está preparado para la tercera ola de contagios muy probablemente muchas personas más se van a adelantar, la variante delta de Covid tiene mayor capacidad de contagiosidad, muy probablemente van a haber mucho más contagios que las dos veces anteriores, la vacuna que se aplica en nuestro país no está respaldada por ninguna Organización de la Salud Internacional, sino únicamente por la COFEPRISS, no se hicieron las investigaciones reales, solo se empezó a vacunar a la gente y ya, es como haber entrenado con conejillo de indias, al día ha habido número de contagios impresionantes, lo mejor es seguir usando el cubre bocas, gel antibacterial o liquido antibacterial, no acercarse mucho a la gente, guardar su distancia es lo mejor, mucha gente es muy inconsciente acerca de la situación, estornudan aun sin cubre bocas, la gente sigue sin darle información a sus hijos e hijas acerca de lo grave que es el virus en las personas, los jóvenes en la actualidad no captan aun lo que ven, la gente sigue muriéndose, vacunados o no vacunados la gente sigue enfermando y muriendo, las vacunas no eximen de los contagios, solo reduce el riesgo de hospitalización, mucha gente sigue quedándose en casa para recuperarse de la variante delta de Covid, de hecho, curiosamente en esta tercera ola de infecciones se observa más en jóvenes que en los adultos, en México se desplazó muy lentamente la vacuna, ya que los jóvenes de 18 años a mas no han sido vacunados, si el presidente de México se muere su familia queda asegurada de por vida, pero si un jefe de familia en un hogar humilde muere la familia queda desprotegida, las personas de escasos recursos económicos son los más vulnerables, algunos sujetos del gobierno no saben ni siquiera dar información de lo que actualmente está pasando, no hay ninguna campaña para combatir esta tercera ola de infecciones, nunca se debieron haber retirado las medidas sanitarias, los transportistas de todo el país son unos irresponsables hambrientos que no respetan las medidas sanitarias, no deben vender todos los boletos del cupo completo, siempre he dicho que para que sirve que en las terminales de autobuses pongan cinta amarilla en algunos asientos que indican que no se deben ocupar si los boletos los venden completos y no solo eso, hasta parados van en las unidades, son unos irresponsables, la gente no debe arriesgar a su familia, existe y hay demasiada ignorancia en la gente, el gobierno quiere que los estudiantes regresen a clases arriesgando seriamente a los escolares, claro, no son sus hijos, no les duele, nunca le ha dolido al gobierno lo que la gente padezca, es importante mantener en todo momento las medidas sanitarias, el gobierno debe implementar una campaña contra esta tercera ola de infecciones, sin embargo y al parecer solo hay dinero para invertir en campañas políticas pero no para la salud de los mexicanos, el gobierno se la pasa diciendo que no hay dinero y para combatir esta tercera ola son muy lentos, solo siguen protocolos, hay un abismo enorme sobre una tercera ola de coronavirus despiadado, el gobierno no puede decir que se han vacunado a todas las personas de la tercera edad, porque es falso, muchas personas de todas las edades ni siquiera han sido vacunados y están expuestos a contraer la infección, es un hecho, Mercadotecnia de México comentó y expuso que era mejor de ir casa por casa, no mandarlos a llamar ya que mucha gente no iba a ir físicamente, era someter a la gente a vacunarse y al menos no infectarse por un cierto determinado tiempo, aunque la inmunidad no es para toda la vida porque eso no está comprobado, sigamos con las medidas sanitarias, esta tercera ola se siente poderosa y ante ella existen muchas personas que hasta la presente fecha son ignorantes de lo que pasa, si el gobierno no previene, entonces no avanzamos, guardemos la distancia, sigamos usando el cubre bocas en todos lados, desde que salimos de casa hasta que regresemos, tal vez los cubre bocas no son tan efectivos pero al menos nos cubrimos algo, no hay que subir al transporte público cuando esté con el cupo completo, hay que traer en todo momento también liquido anti bacterial y lavarnos las manos frecuentemente, si vamos a algún restante o cocina económica es importante lavarnos las manos antes y después de comer, al salir de casa y al regresar hay que lavarse las manos y la cara para evitar que el contagio nos invada, cuidemos lo que más amamos que es la familia, no los arriesguemos saliendo a pasear, no es tiempo de pasear aunque sean vacaciones, hay que permanecer en casa porque en las calles hay mucha gente inconsciente que no se cuidan y nos pueden contagiar, los negocios deben seguir las medidas sanitarias como es respetar la distancia de una persona a otra, obsequiar gel en la entrada de cada negocio, simplemente, cuidémonos.