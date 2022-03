Oscar Sieber

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En el privilegio de vivirlo, viene la responsabilidad de cuidarlo. Aunque no estemos conscientes, es imposible que cualquiera exista en este mundo sin dejar huella ni generar impacto. Si bien conocimos la Tierra ya habitada, nuestra actualidad y esta sociedad es la única que deja registro de estar alterando intencionalmente el entorno, poniéndonos en riesgo a todas las especies.

Sabemos que ya hay procesos e iniciativas enfocadas en el cuidado de nuestro mundo; sin embargo, “lo que necesitamos es mucho más profundo, más radical, y más urgente”. 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, escrito por Mariana Matija y editado por Planeta, es una guía para comenzar a observar estos procesos, prestar más atención a lo que surge en nuestro entorno y a las maneras en las que estamos impactando los ecosistemas que nos sostienen.

“Tal vez sea conveniente empezar aclarando qué no es la sostenibilidad: no es una marca, no es una etiqueta que se le pone a un producto. No es una moda y, definitivamente, no es un capricho excéntrico de los millennials, como algunas personas creen”. Como la autora lo señala, la sostenibilidad es el diseño de una sociedad en la que sus componentes y conjunto de necesidades y soluciones no modifiquen el ritmo de la naturaleza por ningún motivo.

No hay fórmula fácil para intervenir en la salvación de nuestro único planeta: “Estoy convencida de que una reconciliación de la humanidad con los valores tradicionalmente considerados femeninos es esencial para salir de este hoyo de caos y destrucción ambiental y social en el que estamos metidos hasta el cuello”. Si quieres vivir de manera más equilibrada pero no sabes por dónde empezar, en este libro tienes una guía para cambiar la manera en la que puedes contribuir.

La autora

Mariana Matija fundó un club ecológico cuando tenía siete años y, desde entonces, su vida ha estado marcada por el interés en el cuidado del planeta.