Accionistas sintieron traición; siglo XXI editores

Me da una tristeza enorme. Es una traición a todos los accionistas y a México. Me parece que es el acto de un Judas. Es una decepción horrible”, comentó ayer la escritora Elena Poniatowska sobre la decisión del editor Jaime Labastida de vender sus acciones de la editorial Siglo XXI, que representan 58 por ciento del total, a la empresa Merkcent Consulting and Funding por siete millones de dólares.

Poniatowska fue una de las principales impulsoras del sello creado en 1965, en el que participaron decenas de intelectuales, artistas y científicos mexicanos en apoyo al editor Arnaldo Orfila, recién despedido del Fondo de Cultura Económica por publicar un libro incómodo al gobierno mexicano de entonces. Incluso prestó su casa de la colonia Del Valle para que fuera la primera sede de la editorial.