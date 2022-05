Actriz de ‘Glee’ Naya Rivera desaparece en lago de California

La Jornada

El lago en el sur de California donde desapareció la actriz de Glee Naya Rivera permanecerá cerrado mientras agentes realizan sus labores de búsqueda, dijeron el jueves las autoridades.

La policía del condado de Ventura confirmó el miércoles por la noche que Rivera, de 33 años, es la persona a la que buscaban en las aguas del Lago Piru, unos 90 kilómetros (55 millas) al noroeste de Los Ángeles. El departamento dijo el jueves que buzos de otras agencias en la región se unirán a la búsqueda.

KNBC reportó el miércoles por la noche que Rivera había arrendado un bote en la reserva del lago y que su hijo fue encontrado en el bote con un chaleco salvavidas. En la embarcación estaban los documentos de identificación de Rivera. La policía del condado inició una búsqueda con botes y helicóptero, pero la suspendió al anochecer. Las labores continuarían la mañana del jueves.

“Creemos que ella sí se metió al agua y no hemos logrado ubicarla. Así que este bien podría ser un caso de ahogamiento”, dijo el capitán Eric Buschow en una conferencia de prensa.

El hijo de 4 años de Rivera es producto de su matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja completó su divorcio en junio de 2018 tras casi cuatro años casados.

En su autobiografía Sorry Not Sorry, Rivera describió a su hijo como “mi mayor éxito, nunca haré nada mejor que él”.

La actriz estuvo comprometida con el rapero Big Sean en 2013, pero su relación terminó un año después. La pareja se conoció en Twitter y colaboró musicalmente; el rapero apareció en el primer sencillo de Rivera, Sorry.

Rivera interpretó a Santana, una porrista, en la serie de comedia musical Glee que se transmitió en Fox del 2009 al 2015. Apareció en 113 episodios de la serie y salió con su compañero de reparto Mark Salling, quien se suicidó en 2018 tras declararse culpable de cargos de pornografía infantil.