Aracely Arámbula dice que no estará en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y de paso confirma que habrá una tercera

Agencia México

Una vez más Aracely Arámbula fue cuestionada sobre si es verdad que Luis Miguel cumple con las responsabilidades de padre con sus hijos, todo esto después de que Lucia Miranda, viuda de Hugo López, ex manager del “Sol”, asegurara en recientes declaraciones que el cantante si lleva a cabo sus obligaciones no solo con ellos, sino incluso con sus hermanos, a quienes también ayuda económicamente. A la pregunta de si estaba al tanto de dicha información Arámbula comentó:

“No, no la escuché ni me interesa, y ella no sabe, nadie sabe porque nadie está interesado, ni están, como te diré, nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estor con mi carrera”.

Respecto a los rumores que existían en torno a que sí aparecería en la nueva temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel, la actriz fue muy contundente.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada ni mis hijos, ni, bueno mi nombre no puede salir, no vamos a salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie, entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo lo están viendo mis abogados”.

Finalmente, la Aracely recalcó que las cosas entre Luis Miguel y ella no están bien, pese a que se varias personas aseguren lo contrario.

“La verdad es que dicen muchas cosas, como también mi queridísimo Toño Mauri, hermoso… que todo está bien y que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad”

Arámbula y el intérprete mantienen una batalla legal desde hace años por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, que el exitoso cantante se ha negado a cumplir.