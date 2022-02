Chiapas y el Voto a las Mujeres

Roque Gil Marín Vassallo

Comitán, Chiapas

Tan solo habían transcurrido 20 (veinte) días de haberse Proclamado a Chiapas, el 14 de septiembre de 1824, como Entidad de la Federación Mexicana, cuando el 4 de octubre de ese año, el H. Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirvió de filtro legitimador para que la nación mexicana tuviera en sus manos el derecho inalienable de elegir a sus gobernantes, que lo ejerció 6 (seis) días después, el 10 de octubre de 1824 ¡por primera vez en México! eligiendo al Gral. Guadalupe Victoria, cuyo nombre real era Miguel Ramón Auducto Fernández y Félix, como Primer Presidente de México, y al Gral. Nicolás Bravo, como Vice-presidente.

Volviendo a nuestro tema sobre el voto a las mujeres en Chiapas, es pertinente aclarar que un siglo después de unirnos a México, el Sufragio “Universal” solo era ejercido por los hombres, como reflejo de una vida azaroza, de guerras y enfrentamientos, de odios y disputas que por lo regular se resolvían en los campos de batalla, que en su mayoría eran y hasta la fecha siguen siendo protagonizadas por hombres, frente a un muy reducido y secundario número de mujeres, hechos que son los fundamentos para que el derecho al voto solo lo tuvieran los hombres, que siguen muriendo en los campos de batalla, lo que no sufren las mujeres, aún en nuestros días.

Pero las circunstancias sociales y políticas son las que conducen a los gobernantes a tomar decisiones que a veces parecen “violar” el marco jurídico vigente -como sucedió en Chiapas durante las elecciones constitucionales de 1924 para Gobernador del Estado- en que se enfrentan dos enemigos acérrimos, como lo eran el gobernador: Gral. Tiburcio Fernández Ruíz, que trató de imponer a su amigo, el Lic. Amadeo Ruíz, frente a un carrancista como lo fue el Gral. Carlos Amilcar Vidal, que en octubre de 1924, siendo gobernador interino don Martín Paredes, ganó las elecciones; por lo que don Tiburcio retomó el gobierno y anuló las elecciones e impuso de nuevo como gobernador interino a don Raúl León, que no pudo convocar a nuevas elecciones entre el 1 y el 31 de diciembre de 1924, por lo que el H. Congreso del Estado nombró como gobernador interino al Lic. César Córdova Herrera, que tomó posesión el 1º. de enero de 1925 , y que el 4 de mayo de ese año, expidió un Decreto que otorgaba el voto a las mujeres chiapanecas mayores de 18 años, sin duda con la esperanza de que las mujeres se volvieran sus “aliadas” para derrotar a Vidal, pero no fue así, pues los operadores políticos del Gral. Carlos A. Vidal, buscaron la forma de ganarse la voluntad de muchas mujeres que, pese a tener este derecho, no querían ejercerlo, argumentando prejuicios propios de la época y de la falta de costumbre de asistir a las urnas electorales que ¡por primera vez en Chiapas, en México, en América Latina, se abrieron para todas las mujeres ciudadanas el día 11 de mayo de 1925!

Es así como un infortunio político -que en su tiempo fue calificado de “sucio y deshonesto”- se convierte con el paso de los años en una bandera luminosa de la democracia que se encendió en Chiapas, 28 años con 5 meses y 6 días antes que en el resto de la nación mexicana, que supo de este derecho a las mujeres mexicanas hasta el 17 de octubre de 1953. ¡Viva México!