Miguel Ángel Maldonado “El Chiapaneco”

Ciudad de México

¡De Ángela Aguilar al Canelo Álvarez!

¡Aló, amigos! De moda está buscarle chichitas a las culebras y ahora es Ángela Aguilar, de apenas 17 años, quien ha sido atacada en las redes. Como no se equivocó con la letra al cantar el himno nacional para dar paso a la pelea del Canelo, pues no les gustó cómo entonó el canto. A mi parecer no lo hizo mal y de paso su papá, Pepe Aguilar, en su intento de defenderla declaró que cantó aletargada. ¡No la ayudes compadre! Pero a mí ni me pareció mal… Lo que sí me impactó es saber que Saúl ‘el Canelo’ Álvarez -según la revista Forbes- posee una fortuna de más de 37 millones de dólares, o sea: casi Mil millones de pesitos mexicanos. El Canelo declaró que abrirá en México entre 90 y 100 gasolineras, pues asegura que gana entre 4 y 5 millones de dolarucos (unos 90 millones de pesos) cada tres meses en sus inversiones. De estos, 2 millones de dólares son por patrocinios y el resto por salario y premios. Con 30 años tiene cuatro hijos ‘con la misma, pero con diferente mujer’. Sin embargo es un papá $$$ responsable y con su actual novia Fernanda, quien es la madre de la más pequeña de sus hijas, no tiene planes de boda.

¡El Presidente AMLO, entre Nuevo León y Juan Gabriel!

Nadie estaba tan interesado en la contienda política para gobernador de Nuevo León, ni de los enfrentamientos y rebatinga entre el priísta Adrián de la Garza y Samuel García de Movimiento Naranja. Era solo de atención regia, pero apenas el Presidente AMLO tocó el tema y bueno, el raiting subió, ya es súper nota nacional y todos somos expertos opinando qué es lo ideal para Nuevo León, pero lo cierto es que los grandes adversarios del Presidente no hallan como defender y controlar a estos dos personajes que solo están dividiendo a la oposición. ¡Así no, AMLO!… Sin embargo, el ‘Circo Loco’ de Joaquín Muñoz, supuesto amigo del inmortal (literal) Juan Gabriel, dice que Juanga aún no se ha podido vacunar vs la Covid. Que el Divo está ‘muerto de tristeza’ porque el Presidente AMLO no le hace caso, que pide que lo saque del encierro y se compadezca de él ¡Así no, AMLO! Y con las declaraciones irrisorias desde ultratumba de Juanga, hay que celebrar que libramos la tercera ola de Covid, que no hay semáforo rojo y además el verde -que es lo ideal- se está devorando al amarillo, pero a pesar de eso… ¡no nos confiemos y no bajemos la guardia!

¡La segunda boda de Carla Mauri, el civilazo de Romel Pacheco y el romance de Diego Boneta!

¡Qué mejor regalo pudo recibir Carla Alemán Magnani en el mes de la Madre, que tener en vida a su esposo Toño Mauri y verlo llevar a la hija de ambos rumbo al altar para ser desposada. La cantautora Carla Mauri Alemán de 24 años, se casó en una iglesia de Miami con el joven empresario español Pablo Fernández. La boda fue íntima, donde Antonio Mauri Magnani, su hermano menor, fue el padrino de anillos. No podían faltar el tío Miguelito Alemán Magnani y los abuelos, don Miguel Alemán Velasco y Christiane Magnani, quien fue madrina de arras. Vía zoom se unieron al festejo unos 150 invitados y viene al caso recordar que en marzo del año pasado la bisnieta del expresidente Miguel Alemán Valdés, feliz ya se había casado por lo civil con su ahora esposo… Sorpresivamente, el clavadista olímpico Rommel Pacheco Marrufo de 35 años, se casó por lo civil en las respectivas oficinas en su natal Mérida con su paisana Lylo Fa de 30, con quien llevaba 4 años de relación. La influencer en salud y belleza y Lic. en Nutrición, se ganó el corazón del Campeón Mundial 2016 de la Copa del Mundo de Clavados, y vía zoom compartieron con el resto de sus familiares y amigos la íntima fiesta, pues por la pandemia y el compromiso que el deportista tiene en su campaña para Diputado Federal panista por Yucatán, la boda fue de pisa y corre… Y así, de ‘corre que te alcanza’, fueron las recientes declaraciones de Diego Boneta de 30 años y de la morelense Renata Notni de 26, al declarar que sí son novios, después de casi un año de noviazgo. Es que Dieguito ya se mimetizó con el personaje de Luis Miguel y no solo habla y camina como Micky, sino que también está inmerso de ver y llevar la vida y tratar a los medios y a su público mamertamente. Diego sí viene de cuna de oro, no hay necesidad de tantos aires de grandeza. Pero así le pasó a María Félix con Doña Bárbara, a Bárbara Mori con Rubí y hasta Eugenio Derbez con el Lonje Moco.

¡Los ricos también lloran y ríen, como el Güero Castro, Bill Gates y Andrés Roemer!

Es de grandes ser agradecidos y así es José Alberto, quien le declaró al Burro Van Rankin que siempre estará agradecido con Enrique Peña por el trato que les dio a sus hijas cuando fue Presidente, esposo de Angélica Rivera y padrastro de Sofía ahora de 24, Fernanda de 22 y Regina de 16. Sin embargo, en las redes le fue pésimo al güero Castro, pues los usuarios le respondieron que más bien debería estar agradecido con el pueblo de México, pues Peña les dio vida de princesas con dinero del erario público e impuestos de los mexicanos… Luego que Bill y Melinda Gates de 65 y 56 años anunciaron su divorcio de común acuerdo tras 27 años de matrimonio, trascendió en The Wall Street que fue Melinda quien desde el 2019 hizo la petición, porque supuestamente estaba en desacuerdo por la amistad que su esposo tenía con el suicida y depravado sexual Jeffrey Epstein. Este divorcio se consumará en el 2022, pero mientras ella ya recibió un activo de 2.4 mil millones de dólares de la fortuna de 130 mil millones de dolarucos que posee el 4to hombre más rico del mundo. Al parecer, la pareja seguirá colaborando con Fundación Gates y por el bien de sus tres hijos: Jennifer de 25 años, Rory de 21 y Adele de 18… Nadie sabíamos del paradero de Andrés Roemer de 57 años, pero hace poco fue denunciado por Ema, una chica judía-mexicana, quien declaró que la trató de engatuzar con el mismo Modus Operandi en Israel -en donde el escritor se refugia con otro apellido luego de las más de 60 acusaciones de abuso sexual que tiene en México-. Como nuestro país no tiene tratado de extradición con el pueblo de Abraham, un grupo de mujeres mexicanas envió una carta al Embajador Israelita en nuestro país para ponerlo al tanto y la respuesta fue que avisarán a las autoridades correspondientes. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia ya giró una orden de aprehensión en su contra y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias. Roemer, desde quien sabe dónde, ahora envió un comunicado a Grupo Radio Fórmula, donde aclara que es inocente de todo linchamiento a su persona y jamás ha actuado contra la voluntad de otro ser humano. Por otra parte, Pamela Cortés, su joven esposa de 30 años, continúa en la ciudad de México con su profesión de conductora para programas especiales de la empresa del Ajusco, pero la cosa arde para Roemer, como los actuales bombardeos entre Israel y los musulmanes de Hamás en Medio Oriente.

Adiós a Gloria Córdova, la Última Musa y mujer del Poeta Jaime Sabines…

El pasado 29 de abril falleció a los 83 años, la señora Gloria Córdova, quien fue la segunda mujer del inmortal Jaime Sabines. Justo el año pasado, en plena pandemia y también en el mes abril, murió doña Chepita Rodríguez, la viuda y primera esposa del poeta chiapaneco con quien tuvo a sus primeros 4 hijos. Ahora ha sido Gloria quien partió en la Ciudad de México por causas naturales. Envío mis condolencias a sus tres hijos: Susana, Juan y en especial a mi amigo Jaime Sabines Córdova… ¡Esto es México!