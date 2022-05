“El agua, es un derecho fundamental”: Alma Narváez

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desde 1993, se celebra el Día Mundial del Agua cada 22 de marzo. Esta fecha decretada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo crear consciencia en el hombre sobre la importancia de cuidar el llamado ‘oro líquido’, para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.

No obstante, es de suma importancia hacer visible la problemática de las millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, ya que, se tiene registrado que más de tres millones de habitantes no tienen agua. Esta cifra es un reflejo de las carencias que se viven en los diversos rincones del mundo, “no hay una ley que revise y garantice que sea para todos”, dice en entrevista la activista Alma Narváez, quien el año pasado presentó una iniciativa de ley en donde propuso que una concesión de agua no dure más de 50 años, ya que genera una problemática.

La entrevistada, refiere que la empresa Coca-Cola ha hecho estragos al agua en San Cristóbal de Las Casas, pues la empresa refresquera lleva alrededor de 15 años en esta ciudad chiapaneca. “Mucho de las aguas no llegan de calidad, lo cual genera un desabasto”, apunta.

A decir de Chiapas, la entidad federativa aporta el 30 por ciento de agua dulce del país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se cuenta con los siguientes ríos: Grijalva-Mezcalapa, Usumacinta, Lacantún, Jataté, Tulijá, Tzaconejá, Santo Domingo, Ningunilo, Pichucalco, Lacanjá, Suchiate, Yayahuta, Grande, La Venta-Santa Catarina, Despoblado, Almandro, Cahoacán, Novillero, Salinas Chixoy, Santa Cruz, Chacamax, Sabanilla, El Platanar, Custepeques, Tzim-Bac, El Tablón-Suchiapa, Negro, Euseba, Lagartera, Pando, Camoapa, La Sierra, Cacaluta, Chancalá, Perlas, San Vicente, Paxilha, Huixtla, Coatán, Los Amates-Santo Domingo, Cuilco, Blanco, San Pedro, Dolores y Michol.

Respecto a Suchiapa, municipio localizado en la parte central del Estado de Chiapas, cuenta con un río que ha sufrido daños colaterales por la contaminación: “Las condiciones del río han sobrepasado la capacidad de la gente que lo visita, y se tiene como ‘cultura’ tirar la basura en el río, cuando hay opciones de hacerlo en otros lados que no represente un riesgo para la población”.

Ante esto, menciona que hay activistas trabajando en generar consciencia a los habitantes, por ello propone que por la contingencia sanitaria que se vive, se debe repensar cómo se usa el agua: “El agua es un derecho humano”.