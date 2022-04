El Prioste

Jorge Éver González Domínguez/ Chiapa de Corzo, Chiapas

“La costumbre y la cultura es un medio para aumentar la fe”

La imagen de San Sebastián Mártir cuenta hoy con nuevo prioste, fue el 23 de enero del presente año cuando después de una misa, trasladaron dicha imagen por las calles con el pueblo desbordado, a su nuevo domicilio en el barrio Benito Juárez, de la colonial Chiapa de Corzo.

En este barrio se respira la fe y la religiosidad de su gente, existen antes de llegar al domicilio, murales en las paredes del Santo, oriundo de Narbona del Sur de Francia, que vislumbra la devoción por Dios a través de un santo.

El colorido de las calles y los adornos vuelan por el aire y hacen de ese barrio el más hermoso de todo el año.

El médico Carlos Alonso Hernández y la Profa. Alicia Domínguez son los nuevos priostes, que esperaron aproximadamente 25 años después que lo solicitaran para que estuviera en su domicilio, y así poder realizar su fiesta en el año 2021.

Los nuevos Priostes son miembros de la iglesia católica y comprometidos con la evangelización, realizan campañas y promoción para que los matrimonios que no están casados por la iglesia lo hagan ahora que la bendición está en su barrio.

“Yo recibí la imagen de San Sebastián Mártir el día 23 de enero, por la noche y durante todo este año, los 20 de cada mes tendrá cambio de ropa, rezos, mañanitas, la hora Santa y al final la misa, este jueves 20 habrá una procesión desde el templo hasta este domicilio con el Santísimo Sacramento, acompañado de los custodios y los fieles católicos”, nos dijo Carlos Alonso Hernández, prioste por un año del Santo venerado por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa y soldado del ejército romano y del emperador Diocleciano.

Al preguntarle si el lugar donde está la imagen (en el centro) no debería estar la imagen de Jesús, nos comenta: “Desde el punto de vista religioso, el santo adoró la doctrina de Jesús y lógicamente, nuestra fe católica; Cristo es el centro de nuestra religiosidad, ahora la cultura popular venera a San Sebastián Mártir, pero hablando en términos del buen sentido de la palabra, el Santo fue un ser como todos nosotros, pero por su fe en Jesús le permitió estar en los altares. En cambio, Jesús es el hijo de Dios, nosotros pusimos a la imagen de San Sebastián en el centro del altar, pero arriba de la imagen, está la imagen de Jesús, dando pleno significado a nuestra fe católica”, continuó el Prioste, que de manera amable, pausada y con determinación, nos explicó los detalles sobre la celebración que le toca organizar en el año 2021, y que durante un año tendrá la dicha de tener la imagen del santo mártir, acaecido un 20 de enero entre los años 284 al 305 D.C.

“Debemos de acostumbrarnos a respetar la cultura y las tradiciones, pero también como hombres de fe, la cultura y las tradición no pueden estar encima de los actos religiosos, tenemos que tener la apertura suficiente para tratar de combinar las cosas. No quiero decir que no se respete la costumbre popular, pero tenemos que buscar la armonía, de tal manera que la religiosidad popular fortalezca la fe, no la debilite, y todo lo que sirva para fortalecer la fe es conveniente conservarla: la costumbre y la cultura es un medio para aumentar la fe (sic)”, concluyó el Dr. Carlos Alonso Hernández, cuya alegría y fe se notan en su rostro por ser el prioste de San Sebastián Mártir, santo venerado por el pueblo de Chiapa de Corzo, que espera todo un año impacientemente para poder bailar en torno a una fe que se mezcla con lo pagano.