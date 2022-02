Encuentra el mal en lo cotidiano

Excélsior

El mal, el daño, la traición, la pérdida, “esos miedos que nos sobrevuelan como individuos”, son los temas que el escritor argentino Marcelo Luján (1973) recrea en los seis cuentos que integran La claridad (Páginas de Espuma).

La obra ganadora del VI Premio Internacional Ribera del Duero, el máximo galardón que reconoce al género breve en español, parte de la premisa de que “somos seres vulnerables”, admite en entrevista el narrador que se instaló en Madrid en 2001.

La violencia irrumpe en lo cotidiano, cuando más cómodo y confiado estás. No hay sitio cien por ciento seguro. Eso me parece aterrador, que no puedas confiar en nadie y que el mal incluso pueda estar dentro de tu propia casa”, señala.