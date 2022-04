¿Es necesario ser sensacionalista?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Cuidado permanente! ¡La pandemia no va a pasar! Habituarse para sobrevivir. Se extrañan. ¡Cómo va a pasar! ¡Lo sabes! ¿Para qué te espantas? Solo reaccionas ante el peligro de daño permanente. Semejante a cuando estás a punto de ser arrollado y saltas instintivamente.

Desde el inicio de la pandemia se sabe que habrá rebrotes. En mayo se exacerbaron los casos en Tuxtla y ocasionó gran mortandad. El espacio cerrado, el tiempo de convivencia, la proximidad.

¡Ya lo hubo en Asia y Europa! Existen las condiciones para que suceda. Incrementan las reuniones, hay ausencia de uso del cubrebocas.

Ayuda a familia, grupo, cultiva la reciprocidad, devuelve favores, sé valiente, respeta a todos, cultiva la equidad.

El cuidado es ineludible: todos son susceptibles a acelerar su muerte si se infectan por coronavirus mutado. Se es susceptible de poseer enfermedades por estar vivos, a consecuencia de la edad, microbiológica, metabólica, neoplásicas, auto inmunológicas, etc. Caras estupefactas al escuchar. ¡Sobrevivirá quien aún posea respuesta inmunológica para auto preservarse!

La inmunología es la prueba fehaciente de que hay evolución, no creación.

¡No existen milagros, sino hechos por comprobar! Como el uso del cubrebocas. Recordemos sencillas pruebas para ver si sirve el cubrebocas: si hueles o huelen tu aliento; que no traspase el agua. ¿Acaso no usas cubrebocas? Al no comprender la existencia de la enfermedad, manifiestas bajo nivel cultural. ¿Piensas que al usarlo demuestras fragilidad? ¿No te importan los demás, por egoísmo?

Se crearán vacunas, la vida no se detiene y la solución está en nuestras manos: al lavarlas cada que toques. Omite el saludo de mano, el beso y los abrazos. Solo para tus más cercanos en casa, desinféctate al regresar al hogar. ¡Báñate! Cambia ropa y calzado.

Referencia.

Rincón Acebo Jorge Alberto 47. ¡Enfermos por celebrar! Martes 19 de mayo del 2020.

Chiapas no ha regresado a la actividad del libre tránsito. Estas dos semanas habrá exacerbación de casos. ¡Son numerosos! Acuden a todos los hospitales. Otros se guardan en sus casas, no lo comunican por razones particulares.