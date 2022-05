Eugenio Derbez responde

Agencia México

Diario de Chiapas

Eugenio Derbez empleó su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje a sus detractores, luego de ser fuertemente criticado por no pronunciarse sobre la complicada situación que atraviesa Sammy Pérez tras su contagio de Covid-19.

Eugenio reprochó la forma en que lo atacaron por esta situación sin conocer el contexto del caso y visiblemente afectado dijo:

“Mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda, genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces para todos aquellos que están preocupados por ¿dónde estoy?, aquí estoy… nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto. Así que aquí estoy, oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore, abrazos”