Eulogio Chi Tzel y la preservación de los sombreros de jipi

Notimex

Eulogio Chi Tzel es un artesano conocido por su especialidad en la elaboración de sombreros con fibras jipi (carludovica palmata) de tres y cuatro partidas, que requieren de gran destreza manual y talento artístico debido al finísimo tejido con el que se fabrican.

Don Eulogio es oriundo de Bécal, Campeche, una pequeña población ubicada a 95 kilómetros del Puerto de Campeche, distinguida porque gran parte de sus habitantes se dedica al tejido de este tipo de sombreros desde finales del siglo XIX.

Conocido como el “Gran Maestro”, inició en el oficio de sombrerero cuando tenía 11 años gracias a que sus hermanos le enseñaron a fabricarlos. Más tarde, el gusto y necesidad de criar a cuatro hijos hicieron que siguiera por ese camino.

En su trayecto de más de 60 años, Don Eulogio ha recibido alrededor de 19 reconocimientos, entre los que destacan el Galardón del Premio Estatal de Artesanías y el Segundo Lugar en el Tercer Concurso Nacional Fibras Vegetales de México, Tejido y Torcido Artesanal.

El artesano presentó el proyecto Preservación de los tradicionales sobreros de jipi, el cual fue beneficiado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyc) Campeche.

“El objetivo es la elaboración de sombreros de jipi de diferentes partidas para fortalecer esta tradición, al tiempo de impartir talleres a 10 mujeres para preservar estos conocimientos de generación en generación. El punto es promover la artesanía, no dejarla estancada y no ser egoísta. Por eso propuse compartir mis conocimientos a los demás, para que no se mueran conmigo cuando llegue el tiempo de mi muerte”.