Evasores de la realidad

Dr. Jorge Alberto Rinco?n Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

No hay salud sin equilibrio social” (OMS). Si desconoce la realidad, está imposibilitado para cuidar la salud.

?¿Acaso el profesional es suicida? Quienes los acusan, asesorados por los conocedores de las leyes, ¿arriesgarían su integridad personal? ¿Qué futuro le espera a la nación?

?Desgraciadamente, el estado de derecho es la manera por medio del cual ejerce el control.

?A consecuencia de la educación mundial, el mexicano es formando para ser obrero sumiso, temeroso y crédulo. De ser diferente, no se tornarían en pacientes importantes en instituciones públicas, en las que refieren, los médicos que ahí laboran “Carecen de lo necesario”. El gobernador está consciente que dio los recursos, demostrando que habita en una realidad artificial: ¡los que compran, no lo entregan! Los arrestos domiciliarios son para delitos mayores, no para acusaciones de menor monta.

?Si los ciudadanos se cuidaran, en quince días se limitaría. ¡Las infecciones no se tornarían en pandemias!

?La generalidad humana carece de conocimiento, a diario es constatado.

?Todos los países vitorean: “¡Pronto habrá nueva vacuna!”. La singularidad la aporta Rusia: dice que son pruebas experimentales, las primeras, son veraces. Las pruebas experimentales se hacen dos o tres veces más, debido a ver si no tiene reacciones secundarias.

?¿Tú te aplicarías la vacuna si tienes peligro de morir? ¡Sí! Muchos respondieron: ¡No!

?Félix Hoffman descubre en 1897 el ácido acetil salicílico, inicio de la industria farmacéutica mundial. Hoy dependemos de sus productos, en vez de los cuidados preventivos.

?La sobrepoblación es fuente de cultivo de epidemias, carencias e inequidad. La humanidad continúa auto destruyéndose a través de las centurias.

?Soluciones: Enseñar a desenmascarar la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Enseñar con el ejemplo. El peor suicidio es autoengañarte: que practicas los valores, sin aplicarlos. Mujer que sabe latín enseña higiene con el ejemplo, prepara sus alimentos para no contaminarse y el varón coopera. No hay futuro si no cambiamos nuestros hábitos.