Falló la humanidad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Expresan: “Si no hay unidad, estamos ante un hecho sin precedente que no ha sucedido en toda la historia de la humanidad”. Recuerda la peste bubónica, la influenza, la viruela. Sucede periódicamente. ¡Ignoras tanto! ¿Realmente has deseado aprender? Predomina el desconocimiento, es útil analizar cómo te utilizan. ¡Solo posees esta vida! ¡No hay otra! La experiencia de la reclusión sirve para hacer remembranza de experiencias pasadas.

Cuando escriben ‘188,485 casos nuevos detectados en el mundo’, desaparecen las falsas expectativas. Es necesario repetir lo conocido (1).

A nivel mundial, la humanidad falló. A pesar de poseer la mayor información, falta humanismo. Si andas de parranda, en reuniones, sin cubrebocas, ni lavándote las manos, regocíjate: ¡en breve estarás en el reino de los cielos!

Impera la selección natural por carencia de flexibilidad. Hay 700 médicos muertos. Somos el octavo lugar en casos, el segundo en muertes con 539 casos documentados el domingo 12 de julio. Es interesante el planteamiento. ¿Qué sucedería si el personal de salud decidiera abandonar los hospitales? A consecuencia de la carencia de recursos, medidas de protección, saturación de trabajo, aunado a la agresión de familiares de los enfermos.

Además, la humanidad falló: no se cuida, se acusa a terceros (gobierno), por parte de personas carentes de humanismo, como mecanismo compensatorio, para comerciar manipulando.

El humanista preserva su legado cultural, genético. El dirigente debe preservar las cosas buenas de la humanidad, las diez reglas para ser mejores.

No podemos volver al estado anterior, llamado ‘normalidad’. Será necesario evitar reuniones, festejos, eventos masivos de todo tipo. De hacerlo, no se ha aprendido la lección. Carecerá de medidas higiénicas, de conservar el espacio vital y la sana distancia, continuará la sobrepoblación, contaminación, destrucción de la biosfera y en consecuencia, la autodestrucción. George Orwell lo dijo: “No eres víctima, eres cómplice”.

1.- World meter, domingo 12 de julio de 2020. Se dice que hay que multiplicar, por sub-registro.