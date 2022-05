José Alegría Nandayapa, el silencio de un escritor

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

Originario de Chiapa de Corzo (febrero, 1970), hijo de la profesora, escritora y promotora cultural Ana María Nandayapa Montero y nieto del estimado y recordado médico Ceín Nandayapa Gómez. Desde niño ha estado pendiente de los acontecimientos de su natal ciudad; a los 30 años de edad, su mamá le hizo una retrospección de su vida, para enseñarle que se debe dejar huella para perdurar. Y de esa forma sacudió las ramas de su existencia, y se preocupó por “hacer algo en la vida”. Lo subyugaron las letras y empezó el arduo trabajo de investigar, archivar, ordenar.

?Transcurrieron cinco años para que el primer trabajo estuviera listo y así, Pepe Nandayapa -como lo conocen en el pueblo- en el 2005 publica su primer libro: Hombres ilustres de Chiapa de Corzo, donde 28 personajes salieron a la vida y danzaron en la pluma del escritor; así, le siguieron los libros Personajes Populares de Chiapa (2006), La Plaza de Armas de la Heroica Ciudad de Chiapa de Corzo (2008), Leyendas y Narraciones Chiapacorceñas (2011), Temblores de 1975 en la ciudad de Chiapa de Corzo (2011), Efemérides de Chiapa de Corzo (2019) y la más reciente: La Tradicional Fiesta de Enero de Chiapa de Corzo (2020).

?En veinte años, las producciones de José Alegría Nandayapa han sido dedicadas a la ciudad heroica que lo vio nacer, ha forjado una escritura digna de reconocerse, le ha cantado al pueblo que palpita en el centro mismo de una tradición y tienen un valor histórico y antropológico.

?“En todas partes que interactúo con la cultura me siento a gusto, aunque se me dificulta todavía mezclar los tiempos de mi vida profesional y cultural, con los de mi vida misma. Por otro lado, hablar de cultura es complicado: es un aspecto que nuestras autoridades y funcionarios municipales no le dan la atención que se merece; en Chiapa, existen excelentes productores, promotores intelectuales, cronistas, poetas, escritores, historiadores, pero que no tienen el apoyo que se necesita. Admiro mucho al Dr. Eduardo Alberto Vargas Domínguez y la maestra Ana María Nandayapa Montero (mi madre), que han sido inspiración para poder escribirle al pueblo que me vi nacer”, nos dijo el escritor.

?Es miembro del Consejo de la Crónica Municipal desde el 2007 y la preside hace cinco años.

?Profesor de educación básica por vocación, es actualmente Supervisor de Telesecundaria, ya tiene listo su siguiente libro sobre la historia de la secundaria José Emilio Grajales. Pepe camina callado en las hojas de la literatura chiapaneca, admirado y reconocido por sus paisanos, por el legado que está dejando y por su trabajo arduo y constante.

?Leyenda: Mi comadre la Pochota.

?¿Sabían amigos chiapacorceños, que nuestra Pochota, ubicada en nuestra plaza central, tiene sus comadres que la visitan? Pues de las nueve de la noche en adelante, sus comadres le llevan flores, perfumes, veladoras, como agradecimiento a los favores que ella les ha conseguido.

?Doña Isabel escuchó hace muchos años…