Justin Timberlake se disculpa

Agencia México

Diario de Chiapas

Justin Timberlake empleó su cuenta de Instagram para enviar un sentido mensaje a su ex pareja Britney Spears y también a la cantante Janet Jackson por lo que él calificó como sus “errores”, mismos que de acuerdo a su escrito, contribuyeron a “un sistema que condona la misoginia y el racismo”.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, inició el cantante.

Acto seguido, el también actor se dirigió a las intérpretes expresando: “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé”.

Tras el estreno del documental ‘Framing Britney Spears’, el ex integrante del grupo *NSYNC fue duramente criticado y señalado de machismo y sexismo, al recordar cuando él confesó haber tenido relaciones sexuales con la cantante a pesar de que ella lo había negado; además de mencionarse el incidente con la hermana de Michael Jackson en el polémico show del Super Bowl donde dejó al descubierto uno de los pechos de Janet en plena presentación.