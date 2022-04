La cultura financiera

Segunda y última entrega…

Pablo F. Chávez Mejía

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Aunado a ello, el comercio electrónico es otro factor en auge que perturba el control de gastos, vemos a través de las pantallas, ofertas de toda clase de productos, y con la facilidad de la tarjeta de crédito se comienza a comprar compulsivamente. Esto no debe hacerse, mucho menos en crisis económicas, no comprar productos innecesarios o artículos suntuosos. Seamos conscientes de nuestro poder adquisitivo.

2.- Fomentar el ahorro: Actualmente, la mayoría de los trabajadores cuentan con una tarjeta de nómina o bien si te pagan con cheque o efectivo, puedes depositarlo en una cuenta de ahorros. Acá la recomendación es ahorrar como mínimo el 10% de tus ingresos, lo cual es lo primero que debes hacer, es decir: si ganas 10 mil pesos al mes, debes ahorrar mil pesos, por lo que se separa de inmediato ese porcentaje antes de realizar cualquier pago o gasto, de ser posible transfiérelo a una cuenta distinta.

3.- Uso de tarjeta de crédito: Este instrumento financiero no es una extensión de tus ingresos, solo es una línea de crédito que puedes utilizar para casos realmente urgentes o bien como medio de pago, por la seguridad de no portar dinero en efectivo. Es viable comprar un artículo de alto valor a meses sin intereses, siempre y cuando pagues el total de las mensualidades. Para pagar la tarjeta, lo ideal es liquidar el total, pero cuando no se cuenta con ese monto, debes amortizar al menos el 50%, pero no el pago mínimo, ya que el dinero se va casi exclusivamente a intereses.

4.- Seguro de automóvil: Es muy recomendable contratar un seguro de automóvil, todos estamos expuestos a un accidente o siniestro; nadie los desea, pero suceden día a día. Si no tenemos un seguro contratado y causamos daños cuantiosos a un tercero, estaremos endeudados o bien con serios problemas de tipo legal.

5.- Tener cuenta de Afore: Debemos pensar en el retiro laboral, algunos llegarán a obtener una pensión digna, siempre y cuando sus cotizaciones y aportaciones voluntarias hagan un ahorro sólido.

En conclusión: vivamos conforme a nuestra realidad económica, todos tenemos derecho a progresar, pero no caigamos en el consumismo excesivo solo para provocar una falsa percepción, porque luego podemos caer en una situación financiera lamentable.