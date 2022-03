La marcha del personal de salud en Tuxtla

Hernán León Velasco

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Este domingo 9 de agosto por la mañana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al igual que en varias ciudades del país, se marchó en protesta por la injusticia cometida contra el Dr. Gerardo Grajales Yuca.

Esa frase, labrada por el tiempo, se vuelve un imperativo: “Si actúan en contra de un médico, es como si se actuara en contra de todos”, y se ponderó este día. Todos iban redoblando el paso, mientras levantaban la voz sobre el Boulevard Oriente para reafirmar la protesta.

Una verdad lleva a la otra. Nunca antes como ahora en los hospitales hace falta insumos, porque el número de pacientes cada día es mayor y seguirá ocurriendo el desabasto mismo que ningún galeno quisiera tener en la institución en que labora.

México es uno de los países donde más médicos han fallecido debido al Covid19, y esto porque la mayoría de las veces no han tenido ni el equipo de protección personal.

Por ahora, lo que necesita la sociedad es rumbo, es trabajar en unidad -pueblo y gobierno- mas no se puede hacer mucho cuando no se ha tenido la sensibilidad para que la oratoria no violente a la población y no se ataque al gremio médico que en esta pandemia arriesga la vida y, muchas veces, también la pierde.

Al paso de los médicos, la población aplaude como un reconocimiento por enfrentar a la pandemia y salvar la vida de sus familiares.

La marcha sigue y es una bandera para decir que no se está de acuerdo con la violencia en contra del personal de salud, porque ese camino nos confrontará y en lugar de tener apoyo para obtener mejores resultados en el pronóstico de los pacientes, con los apuros de defenderse de las autoridades que manejan la ley como un lazo que ahorca a los que hoy tratan de salvar la vida de los pacientes, tendrán unos galenos listos para curar a los enfermos y listos para defenderse de los garrotazos que les aplican, cuando les inventan (de manera burda) delitos para ocultar las insuficiencias del sistema hospitalario.

Es tiempo, en Chiapas, que se mantenga un dialogo cordial que haga superar las adversidades sanitarias para que, de esa forma, vuelvan a fluir los cauces del futuro en nuestra gente ya de por si marginada por la economía y ahora herida mortalmente por un virus que no sabe perdonar a quien se descuida.

Ha llegado el momento en que se requiere de forma urgente, un discurso que una las diferencias, que reconcilie y busque comprender a profundidad lo que sufre nuestro pueblo en esta pandemia, porque cuando no hay acuerdos y cada quien jala por su lado, nuestra gente fácilmente se mantiene en la incertidumbre y, más fácil aún, sin esperanza ni consuelo, se muere.