Milenio Digital

Ciudad de México

Ariadne Díaz revela que se contagió de covid-19 por segunda ocasión

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, reveló la actriz.

Aunque la primera vez que se contagió de covid-19, la actriz no presentó muchos síntomas, en esta ocasión fue todo lo contrario.