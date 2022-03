Monumento al Motociclismo en Chiapas

Enrike Posada I

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El pasado domingo 28 de febrero de este 2021, decenas de motociclistas de la capital chiapaneca se dieron cita en el distinguido y abandonado parque ‘Noquis’ (construido en honor al poeta Enoch Cancino Casahonda), a las 9:00 am.

Todo surge a raíz que el compañero Enrique Carrillo, integrante del Moto Club Escuadrón XIV, junto con sus compañeros, circularon en la redes sociales lo siguiente: “Estimados hermanos bikers, el momento ha llegado para ser reconocidos como motociclistas, me honra mencionar que por parte de Red Salud, una empresa particular, va a patrocinar la construcción de un Monumento al Motociclismo; por ello, se debe realizar una reunión con todos los presidentes de los M.C. en Chiapas, para explicar el proyecto en puerta. Recuerden, no es un monumento de Tuxtla o de un MC en particular, es de todos los moto clubes en Chiapas”.

Bajo esta información, surgieron muchos comentarios tanto positivos como negativos, en diferentes grupos de whatsapp de motociclistas, por lo que se creó un grupo whatsapp de presidentes e independientes de todo el estado de Chiapas, para estar más informados acerca de tan esperado monumento y sobre todo organizados, que ya es una característica mundial del motociclista.

Así pues, la cita se llevó a cabo con todas las medidas de sanidad contra el COVID-19 .

Una vez reunidos los motociclistas interesados en el tema en cuestión, la Lic. Vanessa Traconi Quevedo, directora de Franquicias Red Salud, dio inicio a dicho encuentro y argumentó que ella y su equipo de trabajo están comprometidos para llevar a cabo la construcción del Monumento al Motociclismo dentro del área del parque Noquis, dejando muy en claro que este proyecto está ajeno a fines políticos y reconoció la capacidad de afluencia de bikers para lograr este proyecto, en mutuo apoyo para beneficio del motociclismo en Chiapas.

Al final, sanitizaron todas las motocicletas.

¡Enhorabuena para todos los bikers! Y esperemos que no todo quede en “llamarada de petate”, se deje a un lado el egoísmo, las malas vibras y su concrete este símbolo para los motociclistas. Recuerden hermanos viajeros: Unidos y organizados haremos más.

Enrike Posada I

Poeta de Acero