Morirás ignorando

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Sin saber de qué. El muerto no siente, no existe, en consecuencia perdió la posibilidad de expresar agrado o acción. Se le achaca todo al Covid 19 en el estado ‘sandia’: verde por fuera y rojo por dentro, refieren los compadres.

Procuraré no enfriarme de una de estas bajas temperaturas; la estación invernal se ha llevado a madre y abuela, con un espacio de 20 años. Aun me faltan otros 10 para cumplieron dicho ciclo y no lo permitiré.

Es un murmullo, se escucha cientos de certificados de defunción con diagnostico de “neumonía atípica”, al carecer de prueba positiva oficial; otros no se las hicieron, las pruebas de antígeno rápidas particulares, no se contabilizan.

Nunca se sabrá con exactitud la mortandad Covidiana chiapaneca, mexicana y mundial. Desparece el murmullo cuando el eco le pregunta: ¿Y por qué no llamaron a los de salud para reportarse enfermos?

-¡Cómo crees! Nadie desea ser limitado por las medidas de aislamiento. Cuando se mueren, al cadáver no le efectúan la prueba.

¿Por qué no se cuidaron, si hacerlo está al alcance de todos? ¿Quién evita que aprendas?

¿Por qué empecinarse en callar? ¡La negación superlativa!

La sobrepoblación originada en la ignorancia y autodestrucción, es la causa y al callar se niega.

No se debe limitar a saber el número de muertos, sino a cambiar la causa a través de enseñar en tiempo real, a diario.

¿Cómo te dañas y autodestruyes?

Ser reiterativo en expresar la mortandad por Covid, suena a falsedad cuando se evita expresar que hay millones de muertes a consecuencia de la desnutrición, paludismo, o simplemente despertando el desasosiego de quien no teme, al carecer de todo.

Por la ignorancia cultivada de todas las maneras inimaginables, 386 millones de personas han sido diagnosticadas por el COVID-19 en incremento, pero aun pocos: los casi 8 mil millones de seres humanos, despreocupados y portadores de enfermedades que disminuyen su vida a corto tiempo.