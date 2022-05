Mr. Horchata y su visión del mundo

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La obra de Mr. Horchata, es una extensión de él, ya que no sólo se trata de hacer una imagen perfecta, sino más bien reflejar la visión del mundo; y hablar de él, del amor, del dolor, por ejemplo, desde la honestidad.

El creador resalta que cada uno tiene una fuerza específica, por ello, el dibujo le sirve como una plataforma para expresarse. Sabe que tanto en el arte como en la vida, no hay una verdad absoluta. Asimismo, destaca que, “algo que no representa a la sociedad de sus tiempos, no es arte”.

El grabador egresó de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Se dio a conocer con la técnica del grabado, expresión que le gustó, debido al proceso que se tiene de esta disciplina, pues considera que se crea un proceso de fraternidad.

No obstante, ha ido buscando otros discursos, para salirse de la zona del confort y cuestionarse, por lo que volvió a la pintura, expresión que hizo antes de entrar a la carrera.

Mr. Horchata, es un personaje que parte de la originalidad y el asombro. Considera que con este nombre es más llamativo, además, se conjunta con la propuesta que ha generado desde que inició su trayectoria.

En el municipio de San Lucas, cerca de Acala y Chiapilla, el creador comenzó sus andanzas.

En compañía de su hermano, quien tenía un rotulador, empezó a los 10 años a mezclar colores. Luego se dio a la tarea de copiar comics. Posteriormente, su hermano ya no pudo continuar con este oficio, por lo que los habitantes decidieron que Mr. Horchata era el nuevo rotulista.

De esa manera se fue adentrando al mundo de la pintura, tuvo sus primeros ejercicios en San Lucas, que sin duda, lo encaminaron a esta travesía que ha vivido.

Del oficio de rotulador le quedaron las letras, ya que en sus recientes propuestas hay frases y diálogos con él público, que surgen desde un trazo y desde palabras que coinciden en este universo que presenta.

Y es que su propuesta ha ocupado salas de Turquía, Corea y Nueva York, por ejemplo. Así también en salas de galerías importantes de la Ciudad de México. Sus primeras exposiciones las realizó fuera de la entidad chiapaneca.

“Cuando vas a una exposición fuera del estado, te abre el panorama de lo que se hace en otros contextos y lugares. Chiapas es más que un Jaguar y un Tucán, es más que eso. Empecé a tomar clases de pensamiento de arte contemporáneo, de filosofía y de construcción, comencé a ver que los materiales pueden tener otras posibilidades”, menciona.

El artista visual, por ahora es su propio jefe. Es él quien se encarga de exigirse, de premiarse y de disfrutar el resultado de horas de estudio, de dedicación y disciplina, puesto siempre pensó en “vivir del arte”.

A decir de sus exposiciones, en Corea expuso la serie Existe un espacio de la nada. La cual integraba piezas de autorretrato en donde generó búsquedas e introspección.

De igual forma, prepara la exposición Cajas para guardar el dolor, una propuesta conceptual que contará con experiencias de chicas que han pasado por violencias. Esto surgió cuando encontró una caja llena de archivos afuera de la Procuraduría del Estado de Chiapas. Luego, forró la caja de hoja de oro, para que conserve cierta divinidad y le dé cierto valor, con la idea de “que el dolor esté guardado y no salga”, ya que con ello se resignifica el dolor.

Mientras que en la galería de Nueva York, participó con la exhibición de Imágenes para entender que el negro y el blanco me ha enseñado más de la humanidad que ustedes.

Parte de los procesos que ha realizado, así como las piezas que ha formado, se integran en el libro y en la muestra No hay un inicio ni un fin.

Dicha exposición se presentará este viernes a las 18:00 horas, en la galería Telar Teatro, ubicada en la 9ª Sur y 4ª Poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.