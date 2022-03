Neil Young demanda a Trump por usar sus canciones campaña

Agencias

La leyenda viva del rock, Neil Young, ha demandado a la campaña electoral de Donald Trump por infringir los derechos de autor. El motivo ha sido el uso de dos de sus canciones en mítines y otros eventos políticos del presidente, que busca la reelección en las elecciones de noviembres de este año frente al demócrata Joe Biden.

“Esta denuncia no pretende faltar el respeto a los derechos y opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato en las elecciones”, declararon los abogados de Young en la denuncia, que fue presentada este martes 5 de agosto en el Distrito Sur de Nueva York y publicada en la página web del artista.

“Sin embargo, el demandante, en pleno uso de sus facultades, no puede permitir que su música se utilice como tema musical para una campaña que provoca división y está llena de ignorancia y odio”, agregaron los representantes legales.

La campaña de reelección del republicano utilizó los temas Rockin’ in the Free World y Devil’s Sidewalk en varios mítines sin haber solicitado los permisos de derechos de autor, incluido el del pasado 20 de junio en Tulsa, Oklahoma, que generó muchas críticas por haber tenido lugar en medio de la pandemia del coronavirus. La demanda no sorprende. En más de una ocasión, Young, que desde el pasado mes de enero es también ciudadano estadounidense, ha mostrado públicamente su rechazo a Trump, como también se ha opuesto varias veces a que sus canciones sean utilizadas en su campaña.

Jonás Cuarón llevará el mito del chupacabras a Netflix

Jonás Cuarón dirigirá una película para Netflix sobre el mito latino del chupacabras, informó el portal Deadline.

?El realizador mexicano se pondrá al frente de este proyecto que producirá Chris Columbus, un gran referente del cine más popular en Hollywood y el director de cintas muy exitosas como “Home Alone” (1990), “Mrs. Doubtfire” (1993) o “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” (2001).

?La cinta de Cuarón se centrará en un adolescente que, cuando está visitando a su familia en México, descubre que hay un chupacabras escondido en la caseta de su abuelo, por lo que el joven se une a sus primos para intentar salvar a esta extraña criatura.

?El guion de esta película llevará la firma de Cuarón y las de Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan.

?Hijo de Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón llamó la atención de la industria de Hollywood cuando escribió junto a su padre el guion de “Gravity” (2013).

?Este filme espacial protagonizado por Sandra Bullock arrasó con 723 millones de dólares de recaudación (a partir de un presupuesto de 100 millones) y se llevó siete Óscar, incluida la estatuilla de mejor dirección para Alfonso Cuarón.

?Jonás Cuarón debutó tras las cámaras con la experimental “Año Uña” (2007), aunque su primer gran lanzamiento como director fue el thriller sobre la inmigración y la frontera “Desierto” (2015), que encabezaron Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan.

?En 2016 se dio a conocer que Cuarón estaba trabajando en una reinterpretación futurista de El Zorro en la que colaboraría de nuevo con Gael García Bernal en la piel del héroe enmascarado.