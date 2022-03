“Nunca como el ayer”

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El presidente López Obrador indicó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se aboque al caso del Dr. Grajales Yuca. Los excelentes médicos cuando los hacen directivos, salvo honrosa excepciones, se ganan fama como desconocedores de la administración. Para entender se sumergen en el papeleo, propiciando la falta de contacto con la realidad.

Sr. Presidente: le informaron que el Dr. Grajales Yuca cayó en omisión médica. La información que llegó a usted es parcial. Se documenta que solicitó medicamentos a través de recetas firmadas por otros médicos, Sin ser jurista, se verifica con facilidad la carencia de sustento. Los juicios están mal armados desde la denuncia, no por ignorancia del profesional, sino por ser de utilidad. Permitir que el caso prospere, es favorecer el estado de indefensión que usted denomina corrupción.

Retornemos a la cotidianeidad. Las condiciones ambientales van a impedir que vivamos como antes.

Nadie expresa la necesidad de prevenir el crecimiento poblacional.

A consecuencia de la contingencia nacerán más niños, provocando sobrepoblación, tensión. Ocasionando superlativa escasez de agua, alimentos, oxígeno. Se hará imposible la sobrevivir. ¡Ya empezamos utilizar trajes para el tratamiento médico! Es necesaria la higiene extrema para no enfermarse: gárgaras con agua de sal cada dos horas para barrer con microorganismos. Comparte Óscar López Orantes: “Ojalá no tengamos en el futuro, necesidad de vivir como astronautas en nuestro propio planeta”.

Imperativo e ineludible enseñar responsabilidad para los hijos que se tienen y los que vendrán. Se quejan que no ajusta para alimentarse, aun así los procrean y se transfiere la culpa a gobiernos del PRI, PAN o Morena, cuando es individual.

Hay culpabilidad por omisión en el sistema educativo, bajó fumadores en cuanto hubo campaña; sin campaña, ahora hay más fumadores jóvenes. La educación para la salud es imperativa para poseer bienestar. No se puede hablar de VIH y de planeación familiar, si no se habla del ciclo reproductivo y de la anatomía sexual. Es indispensable empezar a educar a los padres y niños desde 5º. de primaria en adelante con pláticas. Información no falta: hay que orientarla. ¡No se puede ignorar la contaminación magnificada, el aire irrespirable, suelo y océanos plastificados que asfixian la vida! Siete minutos de placer o dolor, transforman para toda la vida en la responsabilidad de un hijo o enfermedad que puede ser incapacitante.