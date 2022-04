“Nunca tuve intenciones de ejercer mi carrera”: Poncho de Nigris

Juanjo Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El pasado jueves 23 de septiembre, el cantante Alfonso de Nigris Guajardo se presentó en Tuxtla Gutiérrez para celebrar el segundo aniversario de un conocido bar. Minutos antes de subir al escenario, conversó con los medios locales y aclaró las confusiones acerca de la polémica fotografía que compartió precisamente ese día en sus redes sociales, donde aparece desnudo junto a Marcela Mistral.

“No comprendo el motivo de tanto escándalo. Perdí más de cuatro mil seguidores en menos de cinco horas y no entiendo por qué. Esa foto es artística, en esa imagen estoy con mi esposa y no es nada vulgar, es la portada del nuevo sencillo que vamos a lanzar. La canción se llama ‘De agencia’ y ya está sonando en diversas plataformas”, explicó.

El también “influencer” viajó de Monterrey a la Ciudad de México y posteriormente a la capital de Chiapas, debido a que no le gusta volar en Viva Aerobús (la única aerolínea que tiene vuelos directos entre la Sultana del Norte y Tuxtla Gutiérrez), de tal manera que todos sus traslados fueron por Aeroméxico.

A pregunta expresa de este reportero, el egresado de la licenciatura en Administración de Empresas del Tec de Monterrey (Campus Monterrey) declaró que nunca tuvo la intención de ejercer su carrera: “nada más fui a la escuela para darle a mis papás la satisfacción de un título. Mis hermanos (Aldo y Antonio) ya eran futbolistas y yo todavía no era nada, así que me metí a la universidad mientras se daban las cosas. Y terminé con promedio de 8.5, no estudiaba mucho antes de los exámenes pero ponía atención a las clases”, finalizó.

La ocasión anterior que Poncho de Nigris estuvo en la capital chiapaneca fue durante el año 2001, formando parte del elenco del show “Sólo para mujeres”, cuya presentación se realizó en el Polifórum Mesoamericano. La historia de los espectáculos en el estado, solamente con nosotros…