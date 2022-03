Politica, salud, sociedad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

1,830,348 votos computados en Chiapas hasta el lunes 7, sumó la elección intermedia con mayor número de participación.

Cristianos votando por los que otorgaron contratos que afectan a México, en vez de su fe. Jóvenes no tan convencidos no salieron, por no romper el descanso.

Como en toda eleccion intermedia la participación es menor, aún así el número de votantess superó al porcentaje de las ulitmas tres décadas.

La clase media que acudió a las urnas, sin importar ideología “cumplió con su deber ciudadano”, que aún en la Unión Europea no es superado.

Triunfó el manejo del instinto de las masas: el miedo a perder todo, cuando quien le infunde el pavor, es la moderna forma de estar encadenado. El gasto en elecciones se debe menguar, para canalizar sueldos a la salud social.

A partir de hoy se sabrá si triunfó la sana distancia por el número de contagios, para el 21 sí fue abatida la morbimortalidad.

En un mes se sabrá la capacidad de solidaridad social recuperada en la familia, demostrada por los niños que acudan a la escuela para cerrar los cursos.

Serán anecdóticos. Del 15 al 21 de agosto se hará manifiesto si aumentaron el número de enfermos y muertos a consecuenica de la proximidad, falta de sana distancia, carencia de agua en los servicios sanitarios.

Destacando la falta de ventilación y el exceso de alumnos, favorecerán la propagación viral. Si no enfermas, triunfará el autocuidado, anuado a tu sistema inmunitario reforzado por la solidaridad social.

Si como educador enfermas y mueres, pasarás a ser una simple cifra; si como educando te agravas, será prueba ineludible que tu salud era precaria. ¿Cambiar los hábitos alimenticios? ¡No!

Asi que el factor clima o X indetectable en Chiapas y México, hasta este momento han permitido que no se desarrolle una tercera ola destructiva.

Continuará