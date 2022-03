‘Polvo y Decadencia’: lectura apocalíptica

Luis R. Gordillo/MdeR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Jonathan Maberry regresa con más de lo que inició en Ruina y Putrefacción. Gran Travesía, de Editorial Océano, presenta Polvo y Decadencia, un libro de 556 páginas del género Apocalíptico donde se aborda el tan gustado tema de los zombies. Listo para el público amante del género por $425.°° MXN.

Ruina y Putrefacción es la zona habitada por zombis. Los jóvenes al cumplir quince años tienen dos opciones: cazar zombis por dinero o aceptar que su ración de comida se reduzca a la mitad. Benny tuvo que aceptar ser entrenado por su hermano Tom, apodado “el Samurái” e ir a las aterradoras montañas junto a sus amigos.

En Polvo y decadencia han pasado seis meses desde el regreso de Ruina y Putrefacción, en el que Benny y Nix vieron algo sobrevolar rumbo al este. No se quedarán tranquilos hasta averiguar quién pilotaba ese artefacto, dirigirse en la misma dirección y saber qué hay más allá. Tom, Benny, Nix, Lilah y Lou Chong están listos para abandonar su hogar para siempre.

Pero todo lo que podía salir mal, sale mal. Entrar en la zona infestada por zombis es tan sólo una de las cosas que tendrán que enfrentar estos jóvenes. Animales salvajes, asesinos locos, los horrores de Gameland, donde los adolescentes se ven obligados a luchar por subsistir en las fosas de los zombis y lo más grave de todo: Chong es secuestrado y Tom va en su búsqueda, el grupo es dispersado y no parece una casualidad. Una amenaza que creían saldada podría no estarlo del todo. ¿Quién es el enemigo, cuál es la venganza?

¿Podrán Benny y sus amigos vivir para contarlo?

#PolvoyDecadencia

Jonathan Maberry

Es autor de varios éxitos de venta de The New York Times, y ha sido ganador en cinco ocasiones del Premio Bram Stoker.

Es considerado uno de los autores de culto más importantes en la actualidad en una gran variedad de géneros que van desde el thriller, el terror, la ciencia ficción, la fantasía, hasta el cómic; y sus obras están dirigidas tanto a jóvenes como a adultos.

Algunos de sus títulos más importantes incluyen la serie Ruina y Putrefacción, The Cryptopedia, Paciente Cero y Lucifer 113, entre otros. Varias de sus obras se han adaptado al cine y la televisión, como V-Wars, serie original de Netflix.

La saga Ruina y Putrefacción será adaptada a serie televisiva por parte de Alcon Entertainment (Blade Runner 2049 y Hermosas criaturas). Maberry es también editor de antologías de prestigio como The X-Files: Trust No One, Aliens: Bug Hunt, Out of Tune, Hardboiled Horror, Baker Street Irregulars y Nights of the Living Dead, entre otras.