¿Por qué no antes?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Al comportamiento diario se le llama ‘normal’, si volvemos a él, no se resolverá el problema de la transmisión viral y del incremento de muertes. Es necesario tornarse solidarios, veraces y preservadores de la auto integridad.

Los jóvenes y el personal de salud también mueren. ¿Será por la carga vírica? ¿O poseían enfermedades no manifestadas? Además, no se administraron oportunamente antiinflamatorios y anticoagulantes desde que se empezaron a sentir mal.

La fisiopatología está limitada a lo que posee el cuerpo, sus mecanismos en forma de conocimientos se hallan descritos en los libros acerca de fisiología, fisiopatología, anatomía patológica, inmunología, genética, farmacología. Al estudiar biología, medicina, se conoce que al invadir la circulación, las bacterias pueden producir septicemia. Hay parásitos que ingresan al torrente circulatorio a través de los pies, migrando a los pulmones, madura para subir por la tráquea, bajar por el esófago, habitar en el intestino. Introducirse en la sangre produce patología y lleva la terminación ‘emia’.

Cuando son bacterias, bacteriemia -que derivan en septicemia-; si son virus, viremia. Parece simple y hasta insulso hacerlo. ¿Cómo no ocurrían antes enfermedades tipo Covid19? Se pensaba era normal que no se invadieran los órganos. Está explicado en la microbiología, virología, anatomía patológica. ¿Por qué ahora y no antes había acaecido? ¿Qué faltaba o evitaba fuera multisistémica?

La clave, es recordar a los receptores de la membrana celular. Permitiendo o evitando que penetre, modifique y/o acabe con la célula, órgano, sistema o vida. El Sars-cov2 covid19 produce daño sistémico por invasión directa orgánica o por su acción a través de la respuesta inflamatoria medida de la citosina del daño endotelial acompañada la formación de trombos. Curiosamente, no había sucedido a nivel mundial. Localmente, ya en África con el Ébola y otras viremias.

El 63% de los intubados no se recuperan y son personas con daños previos pulmonares, inmunodeficiencias o neoplasias malignas. Es necesario lograr la flexibilidad para la sobrevivencia, lograr aseo de calidad quirúrgica. El cubre bocas no protege al 100% contra el coronavirus, caretas, anteojos, cubrirse el cabello, cortarse barba y bigotes.