Previsiones de caídas en el usd/mxn y de alzas en el eur/jpy para el forex trading

Uno de los grandes atractivos del Forex trading son las ventanas de volatilidad que se abren en los principales pares de divisas. Hoy revisaremos la posible evolución del usd/mxn y del eur/jpy.

Lo interesante del par usd/mxn es lo que pueda hacer a partir del viernes 2 cuando se conozcan los datos de empleo. El mercado ha estado apostando por la fortaleza del dólar las últimas jornadas, lo que le ha situado en su nivel más alto frente al peso mexicano de la última semana, en torno a las 20,07 unidades.

El análisis técnico apunta a una fuerte resistencia en torno a las 20,25 unidades. Una consolidación por encima de ese nivel podría despejar el camino para nuevas ganancias y llevar al usd/mxn a la zona de 20,50 unidades. Sin embargo, un descenso por debajo de las 20,00 unidades podría llevar al par al rango previo de las 19,75 y las 19,95 unidades.

En teoría, pues en el forex trading, las cosas no son siempre como se supone que deben ser, las nóminas no agrícolas del mes de junio deberían mostrar un aumento hasta los 690.000/700.000 frente a los 559.000 del mes de mayo.

Las opciones son que se claven las previsiones o que se queden cortas y las nóminas superen las 800.000. Si el dato es mejor de lo previsto, el mercado entenderá que la recuperación del mercado laboral marcha a muy buen ritmo, por lo que se acercará el final de los estímulos monetarios. Y eso tendrá consecuencias en el dólar estadounidense.

No obstante, algunos economistas creen que los datos de los últimos meses fallaron y no descartan un nuevo error en las estadísticas. Además, el PMI de junio registró un mal dato de empleo, lo que adelanta una contracción en la contratación. No sabemos lo que va a pasar, pero sí que habrá volatilidad en el usd/mxn.

¿Y el eur/jpy?

Este par de divisas es para inversores a más largo plazo. Las previsiones de los economistas apuntan a una depreciación del yen frente al euro derivada de la ralentización económica de Japón y la política monetaria nipona, con el Banco de Japón (BoJ) muy lejos de revisar su política monetaria, el gobierno nipón emitiendo niveles elevados de deuda para financiar los estímulos fiscales implementados y la pérdida de atractivo del yen japonés como valor refugio.

Además, ningún inversor en el forex trading puede obviar las dos grandes tendencias que marcan el eur/jpy en el largo plazo: en Japón se han mantenido las restricciones de movilidad y la actividad económica por la pandemia más tiempo que en otros países desarrollados. Y esto a pesar de la actividad necesaria para poner en marcha los juegos olímpicos del mes de julio, que llevan un retraso de un año.

Y la demografía. La población de Japón envejece. El 30% de la misma tiene ya más de 65 años frente al 16% de Estados Unidos. Este problema estructural frena el consumo privado y debilita su crecimiento económico.

Eso sí, Japón se beneficia de la recuperación económica del resto del mundo, principalmente de Estados Unidos y China, sus principales socios comerciales (60% de sus exportaciones totales) y su demanda de productos industriales rebota con fuerza. El sector exterior apoya a la economía japonesa y será crucial para su recuperación, pero no puede impedir que la parte ganadora del eur/jpy sea la moneda única.

Para el eur/jpy una referencia a diciembre de 2021 pueden ser la horquilla 130-135 unidades, con la horquilla 132-137 para diciembre de 2022. O las 110,7-111,1 a diciembre de 2021 en el usd/jpy y las 112,3-112,8 a diciembre de 2022.