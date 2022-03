Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Origen

‘La tempestad y el barco’, es un escrito innominado llegado por la red y dice: “Estamos en la misma tempestad pero algunos tiene recursos y fe, otros sólo tienen fe y otros carecen de ambas”.

¡Interesante! Motiva la siguiente reflexión: Hay otros, que sin necesidad de pedirle a la creación, procuran hallar el óptimo sentido al hecho de permanecer con vida, a consecuencia de lo aprendido por cualidades y limitaciones. Conscientes que si no hacen nada por sí mismos, nada concretizarán.

Albert Einstein expresó que no obtendrás resultados diferentes sin transformarlo en acción. Al ver la misma película, no tendrás un final diferente. Lo hecho, es inalterable.

El gobierno actuó acorte a lo ordenado por la Organización de las Naciones Unidas, la curva de pacientes aún no se ha disparado, lo hará en la primera quincena de mayo.

Chiapas es un Estado peculiar. Al no observar que mueran conocidos, se niega el hecho. En la zona de Villa flores, todo sigue igual: domingos con centros botaneros, balnearios repletos, fiestas de XV años, bodas y velorios concurridos. ¡Parece Fiesta!

El surrealismo mexicano se sublima ante el hecho de que los pudientes importaron el virus en viajes de placer ¡y señalan a los trabajadores por salir a buscar el sustento diario, como transmisores! Exigen se endeude México como se ha hecho de 1975 a 2018, por billones de dólares, que se continúan pagando. Se paguen sus pérdidas, mientras ellos ¡no pagan impuestos! De no hacerlo, incitan a la sedición. La disyuntiva es priorizar la economía o la vida humana. La primera es fluctuante. ¡La vida no retorna!

Para no formar parte del 2% de mortandad en el que desemboca el Síndrome Respiratorio Agudo a consecuencia del Coronavirus mutado en 2019, es necesario prevenir infectarse: sana distancia, higiene personal y alimentaria. El alimento sin procesar se debe desinfectar antes de meterlo al refrigerador.

Sin importar la edad, es necesario reeducarnos para evitar propagar el virus y dañar a personas susceptibles.

Estados Unidos de Norteamérica acusa periodísticamente a China por no anunciar la pandemia. Y en su país, en particular en Nueva York, no se estableció la fase 5 de control.