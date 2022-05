Robert Downey Jr.,? un Iron Man de 55 años

Notimex

?Actor camaleónico, que lo mismo se mete en el cuerpo de “Chaplin”, que da vida al detective por antonomasia, “Sherlock Holmes”, o vuela dentro del traje de “Iron Man”, Robert Downey Jr. es hoy por hoy, con 55 años de edad, uno de los actores mejor pagados de Hollywood.?

Robert Downey Jr. , quien nació el 4 de abril de 1965, generó ganancias por 66 millones de dólares en 2019, que lo coloca entre los cinco actores mejor pagados del mundo, de acuerdo a la revista Forbes.?

Desde que empezó su carrera, el neoyorquino ha estado rodeado de polémica y escándalos, sobre todo por sus confesadas adicciones: ha tenido problemas con el alcohol y drogas.

Desde niño, Downey Jr., estuvo en contacto con las drogas. Hijo del actor y director Robert Downey Sr., con quien tuvo una relación no siempre buena, probó la mariguana a instancias de él, a los ocho años. Cuenta el actor que cuando tenía ocho años su padre le dio un cigarro de marihuana. Ha dicho, en varias entrevistas, que esta era una forma de estar cerca de su papá, en una extraña relación.?

Hasta antes de que Downey se vistiera el sofisticado traje de “Iron Man”, la vida del actor se debatía entre los escándalos y los juzgados. En 1999, confesó su adicción a las drogas ante un juez, que lo acusaba de posesión.?

De acuerdo a un reportaje del diario español ABC, el histrión explicó al juez cómo era ser un adicto: “Es como tener un arma cargada en la boca y el dedo en el gatillo, sabes que en cualquier momento se va a disparar, pero te gusta el sabor del metal del arma”.?

Ese acontecimiento marcó un antes y un después en su vida, aunque ya había sido condenado a tres años de libertad condicional y, como él mismo declaró, estuvo de “vacaciones” en un centro de rehabilitación, luego de que lo arrestaran por conducir a exceso de velocidad en Los Angeles, además de estar en posesión de armas, marihuana, cocaína, heroína y crack.?

Sobreviviente de sí mismo?

Y como Hollywood promueve pero no perdona los excesos, Downey enfrentó el castigo, pues no lo llamaban porque se hizo fama, justificada, de actor problemático, difícil de controlar para los directores.?Sin embargo, sería su némesis “Tony Stark”, creado por el mítico Stan Lee, quien lo rescata, para enfundarse en el traje de “Iron Man”, y que forma parte de la alineación de The Avengers, del universo del gigante Marvel.

?Para el actor nacido en Manhattan, el resurgimiento de su carrera viene luego de varios éxitos, que ya lo habían convertido en un histrión de talento. La interpretación que hizo en Chaplin (1992), en la cinta homónima, dirigida por Richard Attenborough, le valió elogios de la crítica, incluso fue nominado al Oscar como mejor actor, estatuilla que finalmente se llevó Al Pacino, por la cinta Perfume de mujer.

?Luego de varias cintas, es la televisión, en la que había trabajado poco, el medio que le da una popularidad inusitada. La serie Ally McBeal, donde da vida a un abogado que se enamora del protagónico, le otorgó un Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto. En los 21 capítulos en los que participó, dio muestra de su capacidad histriónica; sin embargo, tuvo que dejar la serie debido a los problemas que enfrentaba con la justicia por drogas.?

Entre Sherlock Holmes y Iron Man En un recuento de la carrera de Downey, la revista Variety publicó un pasaje especial de su vida que se dio hace un lustro, cuando el actor cumplió medio siglo de vida, un momento crucial para él, que en ese momento era pareja de la también actriz Sarah Jessica Parker, ambos asiduos a las fiestas de la Meca del cine, favoritos de la prensa de espectáculos. La actriz, cansada de los “shows” que armaba el actor, le dio un ultimatum: “o la droga o yo”. Él escogió la droga, era más divertida.?

Justo cuando enfrentaba el desprestigio en Hollywood y la prensa estaba encima de él, esperando su próximo “espectáculo”, surge la oportunidad de su vida: encarnar al empresario millonario y estrafalario -como el mismo Downey- “Tony Stark”, el personaje que da vida al superhéroe Iron Man.?

Para los estudios de Marvel, esta era su primera cinta, una apuesta de más de 140 millones de dólares y tenían que estar seguros de recuperar la inversión, pero sobre todo que el personaje abriera la puerta a futuros proyectos.?

Y acertaron con Robert Downey Jr. Con una actuación impecable, alineado a lo que la empresa productora esperaba, Iron Man (2006), recaudó en su primer fin de semana más de 98 millones de dólares, tan sólo en Estados Unidos. Se convirtió en la segunda película más taquillera de esa temporada. Y el actor se volvió la cara del universo de Marvel.?

Cuelga el traje de Tony Stark La rentabilidad del histrión dio un giro a su carrera de la mano de Iron Man, pero también de otros proyectos, como la saga de “Sherlock Holmes”, que lo impulsó aún más. La primera cinta, dirigida por Guy Ritchie, encargado además de convencer a Downey para que trabajara en la producción de Disney, acompañado de Jude Law, como el “Dr. Watson”, también fue un éxito de taquilla.?

Sin duda alguna, la franquicia de “Iron Man” es la que ha colocado a Robert Downey Jr., en los cuernos de la luna. Con once años de trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Con 55 de edad, parece que el actor ya está en el límite para seguir enfundando la armadura de Iron Man. Está en esa etapa de madurez como intérprete, que para muchos críticos, como refiere el diario español ABC, merecería un premio Oscar, por toda su impresionante carrera.