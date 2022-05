Si ‘La Boa’ y Maradonna se convirtieron en la burla de México, ahora resultó que la quintaesencia del periodismo es el youtubero Chumel. ¿Entonces cómo funciona el Conapred?

El Presidente AMLO exhibió una lista de periodistas llamándolos el grupo ‘La Boa’ y esto tornó a la burla y el escarnio del pueblo contra las plumas más vistas de México al ritmo de la Sonora Santanera. Pero ahí no paró, resulta que el programa del comediante Chumel Torres en TV cerrada fue suspendido por su posición racista y clasista, lo cual es cierto. Pero no entienden que justo se trata de un comediante y no precisamente de un periodista ‘serio’. Las cosas se deben tomar como son.

Tampoco eleven a Chumel como un Juan Villoro. Doña Beatriz Gutiérrez Muller de AMLO, no debió tomarle importancia a un tipo que tiene el micrófono para burlarse de su hijo, debió entender que viene de alguien que no tiene madre. Chumel no es ‘Palillo’ y nunca va a entender que una cosa es la crítica social y la sátira política y otra es el clasismo y racismo. Encima vino el caso Conapred, órgano desconcertado para prevenir la discriminación y que el Presidente intencionalmente dijo desconocer para ahora incorporarlo a SEGOB.

Conapred es necesario, pero no funcionaba al cien, de lo contrario no permitiría tantos abusos por parte de conductores en televisión abierta o cerrada, empezando por Chumel; y las quejas son infinitas, empezando por Yalitza y Amandititita. La doble moral nos corroe, pues ahora los defensores de este órgano no quieren que sea administrado ni presidido por personas de raza indígena. ¡Ya no entendí! ¿Conapred es clasista y racista? Una cosa es que Maradona se ponga de pechito enseñando sus pompas al aire y lo publique en sus redes porque así lo quiso y otra que sea el escarnio de los micrófonos públicos.